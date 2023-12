Polisi Ungkap Penyebab Tewasnya WNA Jepang di Hotel Kebayoran baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang wanita berkewarganegaraan Jepang berinisial ON (66 tahun) ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Ahad lalu. Menurut pemeriksaan kepolisian, wanita paruh baya itu meregang nyawa akibat bunuh diri.

"Dari hasil penyelidikan, itu mengarah kepada bunuh diri," kata Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Agung Wibowo saat dihubungi Tempo, Selasa, 12 Desember 2023.

Agung menjelaskan bahwa ON menderita gangguan kesehatan mental sehingga membuka peluang terjadinya bunuh diri itu.

"Dia menderita panic syndrom atau depresi akut. Dikuatkan dengan surat keterangan dari University Hospital di Yokohama yang menyatakan bahwa ibu ini adalah salah satu pasien psikiatri di rumah sakit tersebut," ujarnya.

Saat ditanya soal gejala dan detail gangguan kesehatan mental yang dialami ON, Agung tak menerangkan lebih lanjut. "Saya enggak tahu (detailnya), karena saya bukan dokter," ucapnya.

Baca Juga: Cina dan Jepang Saling Tuding Soal Konfontrasi Dekat Pulau Sengketa

Sebelumnya, ON ditemukan di sebuah kamar hotel dalam keadaan tak bernyawa dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi menemukan adanya bekas jeratan di leher ON sehingga demi kepentingan penyelidikan, jenazah ON diautopsi di RS Fatmawati.

Pilihan Editor: Jaringan Rakyat Miskin Kota Desak Pemprov DKI Tuntaskan Penataan Kampung Era Anies Baswedan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Catatan redaksi:

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri:

Dinas Kesehatan Jakarta menyediakan psikolog GRATIS bagi warga yang ingin melakukan konsultasi kesehatan jiwa. Terdapat 23 lokasi konsultasi gratis di 23 Puskesmas Jakarta dengan BPJS.

Bisa konsultasi online melalui laman https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id dan bisa dijadwalkan konsultasi lanjutan dengan psikolog di Puskesmas apabila diperlukan.

Selain Dinkes DKI, Anda juga dapat menghubungi lembaga berikut untuk berkonsultasi:

Yayasan Pulih: (021) 78842580.

Hotline Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan: (021) 500454

LSM Jangan Bunuh Diri: (021) 9696 9293