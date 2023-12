13 Rute Bus Transjakarta Dialihkan pada Perayaan Malam Tahun Baru 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan pengalihan rute bus Transjakarta saat malam Tahun Baru 2024 pada Minggu, 31 Desember 2023.

Pengalihan rute Transjakarta ini sesuai dengan Surat Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1418/PH04.00.

Sejumlah rute Bus Transjakarta dialihkan karena penutupan 26 ruas jalan menuju Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin pada malam tahun baru 2024. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin ini akan menjadi lokasi pusat perayaan malam pergantian tahun yaitu Malam Muda Mudi Jakarta Global.

Adapun rincian pengalihan rute Transjakarta, sebagai berikut:

1. Rute Blok M-Harmoni, pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 01.00. Dari arah Selatan-Utara: Jalan Iskandarayah-Jalan Woltermonginsidi-Jalan Tendean-Jalan Terusan HR Rasuna Said-Jalan Jenderal Gatot Subroto di Halte Polda Metro Jaya-Jalan S Parman-Jalan Tomang Raya-Jalan Kyai Caringin-Jalan Balikpapan-Jalan Suryopranoto-Jalan Gajah Mada-Kota

Dari arah Utara-Selatan: Jalan Hayam Wuruk-Jalan Ir H Juanda-Jalan Veteran-Jalan Suryapranoto-Jalan Balikpapan- Jalan Kyai Caringin-Jalan Tomang Raya-Jalan S Parman-Jalan Gatot Subroto-Jalan Terusan HR Rasuna Said-Jalan Tendean-Jalan Woltermonginsidi-Jalan Trunojoyo-Blok M.

2. Rute 1A Pantai Maju-Balai Kota pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 01.00. Titik akhir di Halte Juanda dengan perpanjangan waktu layanan hingga pukul 01.00.

3. Rute 2 Pulo Gadung-Monas pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Arah Pulo Gadung via Kwitang, putar balik di u-turn setelah Halte Pecenongan.

4. Rute 2A Pulo Gadung 1-Rawa Buaya via Balai Kota pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Arah Kalideres via Juanda (Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Ir H Juanda) arah Pulo Gadung via Pejambon.

5. Rute 3 Kalideres-Monas via Veteran pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Arah Juanda setelah Halte Petojo lurus hingga Halte Juanda. Arah Kalideres putaran balik Juanda-Kalideres.

6. Rute 3F Kalideres-Gelora Bung Karno pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Arah Kalideres putar balik di Kupingan Pejompongan setelah Halte Slipi Petamburan.

7. Rute 5C PGC-Juanda pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Sesuai trip demo.

8. Rute 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Pengalihan kembali ke lintasan lama, putar balik ke City Walk.

9. Rute 6M Stasiun Manggarai-Blok M pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Arah Blok M setelah underpass Kuningan-Jalan Kapten Tendean putar balik-Blok M koridor 13 arah Manggarai setelah TL Trunojoyo via koridor 13- Tendean-TL Kuningan Barat-Jalan Rasuna Said.

10. Rute 6V Ragunan-Gelora Bung Karno: Pengalihan dimulai pukul 19.00 hingga 22.00. Sesuai rute poros Ragunan-CSW, titik akhir di Halte Kejaksaan Agung.

11. Rute 9D Pasar Minggu-Tanah Abang pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Arah Tanah Abang via KS Tubun dan arah sebaliknya.

12. Rute 10H Tanjung Priok-Bundaran Senayan pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Arah Tanjung Priok putar balik di Kupingan Pejompongan setelah Halte Slipi Petamburan.

13. Rute T11 Poris Plawad-Bundaran Senayan pengalihan mulai pukul 19.00 hingga 22.00. Arah Poris Plawad putar balik di Kupingan Pejompongan setelah Halte Slipi Petamburan.

