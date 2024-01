Massa Gelar Aksi Stop The War on Gaza di Kedubes AS, Bendera Palestina Dikibarkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam dan Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis mengelar aksi Stop The War on Gaza di kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Jakarta Pusat pagi ini. Mereka memperingati 100 hari konflik Israel-Hamas di Gaza.

"Kami minta Kedutaan Amerika serikat supaya anda membawa misi bangsa Indonesia bahwa tidak dapat dilakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan," ucap salah satu orator aksi, Sabtu, 13 Januari 2024.

Massa mengimbau kepada para pengacara di Indonesia untuk memberikan perlawanan secara hukum internasional, menuntut gencatan senjata permanen, dan blokade di Palestina.

Dari pantauan Tempo, massa telah berkumpul sejak pukul 06.00 WIB. Ratusan orang mulai berdatangan hingga pukul 07.30 WIB. Ada yang jalan kaki beriringan di sepanjang jalan menuju Kedubes AS.

Massa pria tampak mengenakan baju putih. Sementara wanita memakai pakaian hitam. Syal dengan warna bendera Palestina pun dibalutkan di leher peserta aksi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka mengibarkan puluhan bendera Palestina berukuran kecil hingga besar. "Angkat tinggi-tinggi, kibarkan benderanya lebih tinggi," ujar pembawa acara sambil menyanyikan lagu yang mengobarkan semangat.

Mereka juga membentangkan bendera raksasa di depan panggung utama. Selain sambutan dari para tokoh, aksi ini juga menghadirkan pertunjukan musik.

Sementara itu, tak sedikit pemilik ruko dan pedagang kaki lima yang menjual atribut Palestina, juga makanan dan minuman di pinggir jalan. Karena itu, Jalan M.I. Ridwan Rais, Jakarta Pusat sedikit macet, tapi terpantau oleh polisi sejak pagi.

Pilihan Editor: Alasan Warga Pasang dan Copot Spanduk AMIN di Kampung Susun Akuarium: Sukarela Dukung Pak Anies