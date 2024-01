Aksi Bela Palestina di Kedubes AS Selesai: Tak Ada Kericuhan, Akses Jalan Kembali Dibuka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi bela Palestina di Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Jakarta Pusat pagi ini berlangsung tanpa kericuhan. Dari pantauan Tempo, massa mulai membubarkan diri dan jalanan di sekitar aksi sudah dibuka sekitar pukul 10.00 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan mayoritas peserta aksi adalah ibu dan anak-anak. "Untuk itu, kami akan lakukan pengamanan ini dengan persuasif dan tentunya humanis," kata Susatyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 13 Januari 2024.

Massa mulai memadati Jalan Merdeka Selatan sejak pukul 06.00 WIB. Mereka datang dengan tertib. Gelombang massa masih terus berdatangan hingga pukul 08.30 WIB.

Massa sempat tertahan di wilayah Gondangdia dan Patung Tugu Tani. Beberapa panitia memohon kepada aparat yang berjaga untuk mempersilakan mereka masuk. Polisi pun menambahkan ruang selebar sekitar empat meter agar peserta tak berdesak-desakan.

Menurut Susatyo, disiapkan total 1.391 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Pemda DKI guna mengamankan aksi bertajuk 'Stop The War on Gaza' itu. Aparat disebar ke depan Kedubes AS, Patung Kuda, Istana Negara, Bundaran HI, Patung Tugu Tani, Lapangan Banteng, dan Harmoni.

"Personel akan ditempatkan di sejumlah titik," ucapnya.

Petugas berkali-kali mengimbau kepada peserta aksi agar menjaga barang bawaannya. Namun panitia menerima laporan kehilangan dompet, kunci motor, hingga anak terpisah dari orangtua.

Panitia juga menyampaikan dua orang ditangkap atas dugaan kasus pencurian dalam aksi bela Palestina hari ini. Pelaku itu diringkus di tempat.

