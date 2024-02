Jasad Pria Ditemukan di Bawah Fly Over Tanjung Barat, Diduga Bunuh Diri dengan Terjun dari Atas Jembatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pria berinisial KU 33 tahun ditemukan tewas di bawah fly over Tanjung Barat Jalan TB Simatupang Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Februarai 2024. Pria tersebut diduga bunuh diri dengan cari lompat dari atas jembatan.

Kapolsek Pasar Minggu Komisaris Polisi Anggiat Sinambela mengkonfirmasi bahwa pria tersebut diduga bunuh diri. “Diduga bunuh diri,” kata Anggiat saat dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Baca Juga: Mahasiswa Kandidat Doktoral di Amerika Serikat Tewas Bunuh Diri

Berdasarkan penyelidikan petugas, pria tersebut lebih sering menyendiri. Kondisi itulah yang diduga menjadi pendorong pria itu memutuskan bunuh diri.

KU ditemukan sekitar pukul 05.00 WIB, Sabtu dini hari. Kepolisian telah memeriksa keluarga untuk memperoleh data soal pria tersebut. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa itu.

Sementara dari hasil olah tempat kejadian perkara kepolisian, korban diduga terjun bebas dari atas fly over. Menurutnya, dugaan itu diperkuat lantaran sepeda motor korban berada di atas fly over. “Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan yang diduga kecelakaan lalu lintas pada kendaraan yang terparkir di atas fly over Tanjung Barat,” tuturnya.

Dia menjelaskan posisi kendaraan roda dua masih berdiri, standar miring menghadap arah timur, stang motor terkunci dan ada helm warna hitam di spion kanan.

Saat ini kepolisian masih mendalami penyebab kematian KU dengan menunggu hasil pengecekan kamera e-TLE.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pilihan Editor: Tamara Tyasmara Kelelahan Diperiksa Psikolog Forensik di Kasus Tewasnya Dante

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri:

Dinas Kesehatan Jakarta menyediakan psikolog GRATIS bagi warga yang ingin melakukan konsultasi kesehatan jiwa. Terdapat 23 lokasi konsultasi gratis di 23 Puskesmas Jakarta dengan BPJS.

Bisa konsultasi online melalui laman https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id dan bisa dijadwalkan konsultasi lanjutan dengan psikolog di Puskesmas apabila diperlukan.

Selain Dinkes DKI, Anda juga dapat menghubungi lembaga berikut untuk berkonsultasi:

Yayasan Pulih: (021) 78842580.

Hotline Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan: (021) 500454

LSM Jangan Bunuh Diri: (021) 9696 9293