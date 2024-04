Ramai-ramai Libur Lebaran ke Ancol, Jam 10 Pagi sudah Tembus 17 Ribu Pengunjung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ancol Taman Impian di Kawasan Jakarta Utara masih menjadi rujukan masyarakat untuk berliburan, apalagi ketika masa Lebaran seperti saat ini. Tren pengunjung Ancol dari hari pertama Lebaran, Rabu, 10 April kemarin hingga Kamis, 11 April meningkat.

Kawasan Pantai Indah Ancol tampak ramai Jumat siang, 13 April 2024. Anak-anak hingga orang dewasa tampak mengepung pantai berpasir putih itu.

Meski matahari terik pada siang itu, pengunjung tampak antusias berliburan. Ada yang berenang, bermain pasir, atau sekadar berjalan-jalan. Di sekeliling pantai tampak para pengunjung itu menggelar tikar, berkumpul, dan bersantap makan siang. Mereka sengaja memilih tempat di bawah pohon untuk berteduh.

“Area pantai paling diminati,” kata Humas Ancol Ariyadi Eko Nugroho saat dihubungi pada Jumat hari ini.

Ariyadi menyebut selama masa libur lebaran ini pengunjung yang berliburan ke kawasan Ancol meningkat. Dia merincikan, pada Rabu kemarin ada 41 ribu pengunjung dan Kamis ada 90 ribu pengunjung.

“12 April (Jumat hari ini) per pukul 10.00 ada 17.500 pengujung,” kata Ariyadi. Sementara itu, kendaraan yang masuk kawasan Ancol telah mencapai 2.400 untuk mobil dan 1.000 untuk motor.

Di area Taman dan Pantai, pengelola menghadirkan Stone Are Symphony of the Sea, Parade Tandu Tumpeng, Live Cooking Big Kuali di Stage Pantai Lagoon, beberapa konser musik yang menghadirkan band nasional.

Di berbagai wahana seperti Dunia Fantasi Ancol, Sea World Ancol, Ocean Dream Samudra dan Jakarta Bird Land Ancol, Atlantis Water Adventure Ancol, Ocean Dream Samudra dan Jakarta Bird Land Ancol, dan Sentral Parkir Pekan Lebaran, pengelola menghadirkan berbagai kejutan untuk masyarakat yang berliburan di sana.

145 Personel Gabungan Siaga di Ancol Saat Libur Lebaran 2024, Polisi: Antisipasi Copet

Kapolsek Pademangan Komisaris Binsar Hatorangan Sianturi mengatakan ada 145 personel gabungan yang akan melakukan pengamanan di kawasan Ancol, Jakarta Utara mulai hari ini. Menurut dia, pengamanan tersebut untuk mengantisipasi potensi tindak pidana mengingat tingginya jumlah pengunjung Ancol saat libur Lebaran 2024.

"Kami memastikan seluruh pengunjung dapat aman dari aksi tindak pidana, seperti copet, pencurian, serta mudah mendapatkan pelayanan kepolisian dan lainnya," katanya dilansir dari Antara, Kamis, 11 April 2024.

Adapun satu pos pengamanan dan empat sub-pos pengamanan telah tersedia di dalam tempat rekreasi itu. Di sisi timur, sub-pos pengamanan terletak di Pantai Indah dan Taman Lumba-Lumba. Sementara di sisi barat, sub-pos pengamanan dapat ditemukan di Pantai Lagoon dan Beach Pool.

Polisi bakal berkoordinasi dengan petugas gabungan dan tim keamanan Ancol. "Kami juga menyiapkan tim yang berjaga membantu tim penjaga pantai dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan di laut atau tenggelam," tutur Hatorangan.

