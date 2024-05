Syahrul Yasin Limpo Minta Anak Buah Kirim Durian Musang King Rp 46 Juta, Berapa Harganya di Pasaran?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi yang dihadirkan dalam sidang pemeriksaan saksi perkara korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL pada Senin lalu mengungkap permintaan durian musang king ke rumah dinas SYL. Persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu menghadirkan sejumlah pejabatan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberikan kesaksiannya.

Salah satu saksi dalam sidang tersebut adalah Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana. Dalam kesaksiannya, Wisnu membeberkan perihal pembelian durian musang king untuk SYL.

Menurut Wisnu, dirinya pernah mengirim durian seharga Rp 20 juta hingga Rp 40 juta ke rumah dinas (rumdin) Menteri Pertanian periode 2019–2023 itu. Permintaan durian premium itu biasanya disampaikan oleh ajudan SYL, Panji Hartanto. Durian itu kemudian dikirim ke rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

“Dari Panji, bisa langsung ke saya atau melalui Kepala Badan. Jadi nanti kalau melalui Kepada Badan, Kepala Badan menyampaikan ke saya bahwa ini minta kebutuhan durian untuk dikirim ke Wichan (Widya Chandra),” ujar Wisnu.

Durian Musang King. Istimewa

Berdasarkan kesaksiannya, Wisnu menyebut paling sedikit dia mengirimkan enam kotak durian kepada SYL. Adapun nominal paling besar yang dikeluarkan untuk membeli durian tersebut mencapai Rp 46 juta dalam sekali pengiriman.

Lantas, berapa sebenarnya harga durian musang king di pasaran? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Harga Durian Musang King di Pasaran

Musang King adalah jenis durian asal Malaysia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. Melansir dari laman Good Durian, Musang King dinilai sebagai jenis durian terbaik di dunia karena memiliki daging yang tebal, lembut, manis dan sedikit pahit.

Selain itu, jenis durian yang satu ini juga memiliki warna daging yang kuning keemasan dengan biji buah yang lebih pipih dibanding jenis durian lainnya. Adapun nama lain dari durian musang king adalah Mao Shan Wang yang berarti Raja Kucing.

Harga durian musang king berbeda-beda sesuai kualitas buahnya. Contohnya, durian musang king yang dijual dalam kemasan pada merek MyDurian dibanderol dengan harga Rp 310 ribu per 400 gram per pack. Buah tersebut dapat dipesan di situs jual beli buah segar, segari.id.

Lalu ada merek Durianpapi yang menjual durian jenis musang king dari Malaysia seharga Rp 385 ribu per 400 gram. Durian ini bisa didapatkan di minimarket Indomaret terdekat atau melalui situs resminya, klikindomaret.com.

Ada juga durian musang king yang dijual mulai dari Rp 225 ribu per 400 gram dari merek AsunDurian. Sedangkan, merek King of The King menjual durian musang king dengan harga mulai dari Rp 320 ribu per 400 gram. Kedua merek buah dengan bau yang khas ini bisa dibeli di platform e-commerce Blibli.

Durian Musang King. Istimewa

Sementara itu, harga durian musang king di distributor Good Durian pada platform Tokopedia, dijual mulai dari Rp 270 ribu hingga Rp 1,3 juta menyesuaikan dengan berat durian yang dibeli. Untuk ukuran sekitar 400-450 gram, harganya dibanderol sekitar Rp 270 ribu.

Sedangkan, untuk durian musang king Grade AAA dengan berat 375-400 gram dijual dengan harga Rp 585 ribu. Lalu untuk berat 480-500 gram dihargai sebesar Rp 720 ribu.

Selain durian kupas, Good Durian juga menjual buah utuh yang masih dilengkapi cangkangnya. Harga durian musang king utuh tersebut dijual dengan harga mulai dari Rp 742,5 ribu. Terdapat lima pilihan ukuran untuk buah durian utuh ini. Mulai dari XS (1,6-1,7 kg), S (1,8-1,9 kg), M (2,0-2,1 kg), L (2,2-2,3 kg), dan XL (2,4-2,5 kg).

Lalu, ada juga durian musang king 1 kilogram yang sudah dikupas dengan kualitas buah Grade A. Buah ini dijual dengan harga Rp 1,395 juta per pack per kilo. Sebagai informasi, stok durian di distributor Good Durian terbatas dan cepat ludes. Oleh karena itu, pembeli harus menunggu apabila stok buah sedang kosong.

RADEN PUTRI

