Naik Setelah 12 Tahun, Ini Daftar Kenaikan Gaji Hakim

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya menaikkkan gaji hakim setelah tidak pernah berubah sejak 2012 atau 12 tahun silam. Berapa besarannya?
Kenaikan gaji hakim terjadi usai Presiden Joko Widodo meneken peraturan pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Beleid itu ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum lengser.
"Gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan hakim," bunyi Pasal 3 Ayat (1) PP 44/2024.
Pada bagian lampiran 1 PP 44/2024, ada tabel yang menjelaskan besaran gaji pokok hakim sesuai dengan masa kerja golongan (MKG). Golongan hakim ada sembilan, mulai dari III A, III B, III C, III D, IV A, IV B, IV C, IV D, dan IV E. Adapun masa kerjanya mulai 0-32 tahun
Hakim yang mendapatkan gaji pokok terendah adalah golongan III A dengan masa kerja 0-1 tahun sebesar Rp 2.785.700. Sebelumnya di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, hakim golongan III A dengan masa kerja 0-1 tahun hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 2.064.100.
Sedangkan hakim dengan gaji tertinggi adalah golongan IV E dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp 6.373.200 per bulan. Sebelumnya, gaji pokok hakim golongan IV E adalah Rp 4.978.000.
Berikut daftar lengkap kenaikan gaji hakim yang tercantum di PP Nomor 44 Tahun 2024:
1. Masa kerja 0-1 tahun
Golongan III A = Rp 2.785.700
III B = Rp 2.903.600
III C = Rp 3.026.400
III D = Rp 3.154.000
IV A = Rp 3.287.800
IV B = Rp 3.426.900
IV C = Rp 3.571.900
IV D = Rp 3.723.000
IV E = Rp 3.880.400
2. Masa kerja 2-3 tahun
III A = Rp 2.873.500
III B = Rp 2.995.000
III C = Rp 3.121.700
III D = Rp 3.253.700
IV A = Rp 3.391.400
IV B = Rp 3.534.800
IV C = Rp 3.684.400
IV D = Rp 3.840.200
IV E = Rp 4.002.700
3. Masa kerja 4-5 tahun
III A = Rp 2.964.000
III B = Rp 3.089.300
III C = Rp 3.220.000
III D = Rp 3.356.200
IV A = Rp 3.498.200
IV B = Rp 3.646.200
IV C = Rp 3.800.400
IV D = Rp 3.961.200
IV E = Rp 4.128.700
4. Masa kerja 6-7 tahun
III A = Rp 3.057.300
III B = Rp 3.168.600
III C = Rp 3.321.400
III D = Rp 3.461.900
IV A = Rp 3.608.400
IV B = Rp 3.761.000
IV C = Rp 3.920.100
IV D = Rp 4.085.900
IV E = Rp 4.258.700
5. Masa kerja 8-9 tahun
III A = Rp 3.153.600
III B = Rp 3.287.000
III C = Rp 3.426.000
III D = Rp 3.571.000
IV A = Rp 3.722.000
IV B = Rp 3.879.500
IV C = Rp 4.043.600
IV D = Rp 4.214.600
IV E = Rp 4.392.900
6. Masa kerja 10-11 tahun
III A = Rp 3.252.900
III B = Rp 3.390.500
III C = Rp 3.533.900
III D = Rp 3.683.400
IV A = Rp 3.839.200
IV B = Rp 4.001.600
IV C = Rp 4.170.900
IV D = Rp 4.347.300
IV E = Rp 4.531.200
7. Masa kerja 12-13 tahun
III A = Rp 3.355.400
III B = Rp 3.497.300
III C = Rp 3.645.200
III D = Rp 3.799.400
IV A = Rp 3.960.200
IV B = Rp 4.127.700
IV C = Rp 4.302.300
IV D = Rp 4.484.300
IV E = Rp 4.673.900
8. Masa kerja 14-15 tahun
III A = Rp 3.461.100
III B = Rp 3.607.500
III C = Rp 3.760.100
III D = Rp 3.919.100
IV A = Rp 4.084900
IV B = Rp 4.257.700
IV C = Rp 4.437.800
IV D = Rp 4.625.500
IV E = Rp 4.821.100
9. Masa kerja 16-17 tahun
III A = Rp 3.570.100
III B = Rp 3.721.100
III C = Rp 3.878.500
III D = Rp 4.042.500
IV A = Rp 4.213.500
IV B = Rp 4.391.800
IV C = Rp 4.577.500
IV D = Rp 4.771.200
IV E = Rp 4.973.000
10. Masa kerja 18-19 tahun
III A = Rp 3.682.500
III B = Rp 3.838.300
III C = Rp 4.000.600
III D = Rp 4.169.900
IV A = Rp 4.346.200
IV B = Rp 4.530.100
IV C = Rp 4.721.700
IV D = Rp 4.921.400
IV E = Rp 5.129.600
11. Masa kerja 20-21 tahun
III A = Rp 3.798.500
III B = Rp 3.959.200
III C = Rp 4.126.600
III D = Rp 4.301.200
IV A = Rp 4.483.100
IV B = Rp 4.672.800
IV C = Rp 4.870.400
IV D = Rp 5.076.400
IV E = Rp 5.291.200
12. Masa kerja 22-23 tahun
III A = Rp 3.918.100
III B = Rp 4.083.900
III C = Rp 4.256.600
III D = Rp 4.436.700
IV A = Rp 4.624.300
IV B = Rp 4.819.900
IV C = Rp 5.023.800
IV D = Rp 5.236.300
IV E = Rp 5.457.800
13. Masa kerja 24-25 tahun
III A = Rp 4.041.500
III B = Rp 4.212.500
III C = Rp 4.390.700
III D = Rp 4.576.400
IV A = Rp 4.770.000
IV B = Rp 4.971.700
IV C = Rp 5.182.000
IV D = Rp 5.401.200
IV E = Rp 5.629.700
14. Masa kerja 26-27 tahun
III A = Rp 4.168.800
III B = Rp 4.345.100
III C = Rp 4.528.900
III D = Rp 4.720.500
IV A = Rp 4.920.200
IV B = Rp 5.128.300
IV C = Rp 5.345.200
IV D = Rp 5.571.400
IV E = Rp 5.807.000
15. Masa kerja 28-29 tahun
III A = Rp 4.300.100
III B = Rp 4.482.000
III C = Rp 4.671.600
III D = Rp 4.869.200
IV A = Rp 5.075.200
IV B = Rp 5.289.800
IV C = Rp 5.513.600
IV D = Rp 5.746.800
IV E = Rp 5.989.900
16. Masa kerja 30-31 tahun
III A = Rp 4.435.500
III B = Rp 4.623.200
III C = Rp 4.818.700
III D = Rp 5.022.500
IV A = Rp 5.235.000
IV B = Rp 5.456.400
IV C = Rp 5.687.200
IV D = Rp 5.927.800
IV E = Rp 6.178.600
17. Masa kerja 32 tahun
III A = Rp 4.575.200
III B = Rp 4.768.800
III C = Rp 4.970.500
III D = Rp 5.180.700
IV A = Rp 5.399.900
IV B = Rp 5.628.300
IV C = Rp 5.866.400
IV D = Rp 6.114.500
IV E = Rp 6.373.200
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