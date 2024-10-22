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Naik Setelah 12 Tahun, Ini Daftar Kenaikan Gaji Hakim

Reporter

Editor

Clara Maria Tjandra Dewi H.

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Sejumlah Hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia saat audiensi dengan Pimpinan DPD RI di Ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan DPD RI untuk membahas peningkatan kesejahteraan dan kenaikan gaji Hakim. Kegiatan tersebut dalam rangkaian gerakan cuti massal hingga 11 Oktober yang dilakukan audiensi ke sejumlah lembaga. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia saat audiensi dengan Pimpinan DPD RI di Ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan DPD RI untuk membahas peningkatan kesejahteraan dan kenaikan gaji Hakim. Kegiatan tersebut dalam rangkaian gerakan cuti massal hingga 11 Oktober yang dilakukan audiensi ke sejumlah lembaga. TEMPO/M Taufan Rengganis
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TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya menaikkkan gaji hakim setelah tidak pernah berubah sejak 2012 atau 12 tahun silam. Berapa besarannya?

Kenaikan gaji hakim terjadi usai Presiden Joko Widodo meneken peraturan pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Beleid itu ditandatangani Jokowi pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum lengser.

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"Gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan hakim," bunyi Pasal 3 Ayat (1) PP 44/2024.

Pada bagian lampiran 1 PP 44/2024, ada tabel yang menjelaskan besaran gaji pokok hakim sesuai dengan masa kerja golongan (MKG). Golongan hakim ada sembilan, mulai dari III A, III B, III C, III D, IV A, IV B, IV C, IV D, dan IV E. Adapun masa kerjanya mulai 0-32 tahun

Hakim yang mendapatkan gaji pokok terendah adalah golongan III A dengan masa kerja 0-1 tahun sebesar Rp 2.785.700. Sebelumnya di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, hakim golongan III A dengan masa kerja 0-1 tahun hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 2.064.100. 

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Sedangkan hakim dengan gaji tertinggi adalah golongan IV E dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp 6.373.200 per bulan. Sebelumnya, gaji pokok hakim golongan IV E adalah Rp 4.978.000.

Berikut daftar lengkap kenaikan gaji hakim yang tercantum di PP Nomor 44 Tahun 2024:

1. Masa kerja 0-1 tahun 

Golongan III A = Rp 2.785.700
III B = Rp 2.903.600
III C = Rp 3.026.400
III D = Rp 3.154.000
IV A = Rp 3.287.800
IV B = Rp 3.426.900
IV C = Rp 3.571.900
IV D = Rp 3.723.000
IV E = Rp 3.880.400

2. Masa kerja 2-3 tahun

III A = Rp 2.873.500
III B = Rp 2.995.000
III C = Rp 3.121.700
III D = Rp 3.253.700
IV A = Rp  3.391.400
IV B = Rp 3.534.800
IV C = Rp 3.684.400
IV D = Rp 3.840.200 
IV E = Rp 4.002.700 

3. Masa kerja 4-5 tahun 

III A = Rp 2.964.000
III B = Rp 3.089.300
III C = Rp 3.220.000 
III D = Rp 3.356.200
IV A = Rp 3.498.200
IV B = Rp 3.646.200
IV C = Rp 3.800.400
IV D = Rp 3.961.200
IV E = Rp 4.128.700

4. Masa kerja 6-7 tahun 

III A = Rp 3.057.300
III B = Rp 3.168.600
III C = Rp 3.321.400
III D = Rp 3.461.900
IV A = Rp 3.608.400
IV B = Rp 3.761.000
IV C = Rp 3.920.100
IV D = Rp 4.085.900
IV E = Rp 4.258.700

5. Masa kerja 8-9 tahun 

III A = Rp 3.153.600
III B = Rp 3.287.000
III C = Rp 3.426.000
III D = Rp 3.571.000
IV A = Rp 3.722.000
IV B = Rp 3.879.500
IV C = Rp 4.043.600
IV D = Rp 4.214.600
IV E = Rp 4.392.900

6. Masa kerja 10-11 tahun 

III A = Rp 3.252.900
III B = Rp 3.390.500
III C = Rp 3.533.900
III D = Rp 3.683.400
IV A = Rp 3.839.200
IV B = Rp 4.001.600
IV C = Rp 4.170.900
IV D = Rp 4.347.300
IV E = Rp 4.531.200

7. Masa kerja 12-13 tahun 

III A = Rp 3.355.400
III B = Rp 3.497.300
III C = Rp 3.645.200
III D = Rp 3.799.400
IV A = Rp 3.960.200
IV B = Rp 4.127.700
IV C = Rp 4.302.300
IV D = Rp 4.484.300
IV E = Rp 4.673.900

8. Masa kerja 14-15 tahun 

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III A = Rp 3.461.100
III B = Rp 3.607.500
III C = Rp 3.760.100
III D = Rp 3.919.100
IV A = Rp 4.084900
IV B = Rp 4.257.700
IV C = Rp 4.437.800
IV D = Rp 4.625.500
IV E = Rp 4.821.100

9. Masa kerja 16-17 tahun 

III A = Rp 3.570.100
III B = Rp 3.721.100
III C = Rp 3.878.500
III D = Rp 4.042.500
IV A = Rp 4.213.500
IV B = Rp 4.391.800
IV C = Rp 4.577.500
IV D = Rp 4.771.200
IV E = Rp 4.973.000

10. Masa kerja 18-19 tahun 

III A = Rp 3.682.500
III B = Rp 3.838.300
III C = Rp 4.000.600
III D = Rp 4.169.900
IV A = Rp 4.346.200
IV B = Rp 4.530.100
IV C = Rp 4.721.700
IV D = Rp 4.921.400
IV E = Rp 5.129.600

11. Masa kerja 20-21 tahun 

III A = Rp 3.798.500
III B = Rp 3.959.200 
III C = Rp 4.126.600
III D = Rp 4.301.200
IV A = Rp 4.483.100
IV B = Rp 4.672.800
IV C = Rp 4.870.400
IV D = Rp 5.076.400
IV E = Rp 5.291.200

12. Masa kerja 22-23 tahun 

III A = Rp 3.918.100
III B = Rp 4.083.900
III C = Rp 4.256.600
III D = Rp 4.436.700
IV A = Rp 4.624.300
IV B = Rp 4.819.900
IV C = Rp 5.023.800
IV D = Rp 5.236.300
IV E = Rp 5.457.800

13. Masa kerja 24-25 tahun 

III A = Rp 4.041.500
III B = Rp 4.212.500
III C = Rp 4.390.700
III D = Rp 4.576.400
IV A = Rp 4.770.000
IV B = Rp 4.971.700
IV C = Rp 5.182.000
IV D = Rp 5.401.200
IV E = Rp 5.629.700

14. Masa kerja 26-27 tahun 

III A = Rp 4.168.800
III B = Rp 4.345.100
III C = Rp 4.528.900
III D = Rp 4.720.500
IV A = Rp 4.920.200
IV B = Rp 5.128.300
IV C = Rp 5.345.200
IV D = Rp 5.571.400
IV E = Rp 5.807.000

15. Masa kerja 28-29 tahun 

III A = Rp 4.300.100
III B = Rp 4.482.000
III C = Rp 4.671.600
III D = Rp 4.869.200
IV A = Rp 5.075.200
IV B = Rp 5.289.800
IV C = Rp 5.513.600
IV D = Rp 5.746.800
IV E = Rp 5.989.900

16. Masa kerja 30-31 tahun 

III A = Rp 4.435.500
III B = Rp 4.623.200
III C = Rp 4.818.700
III D = Rp 5.022.500
IV A = Rp 5.235.000
IV B = Rp 5.456.400
IV C = Rp 5.687.200
IV D = Rp 5.927.800
IV E = Rp 6.178.600

17. Masa kerja 32 tahun 

III A = Rp 4.575.200
III B = Rp 4.768.800
III C = Rp 4.970.500
III D = Rp 5.180.700
IV A = Rp 5.399.900
IV B = Rp 5.628.300
IV C = Rp 5.866.400
IV D = Rp 6.114.500
IV E = Rp 6.373.200

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