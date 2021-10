Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Naik, 40 Ribu-45 Ribu per Hari

TEMPO.CO, Tangerang-Pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mulai merangkak naik dengan rata-rata 40 ribu hingga 45 ribu penumpang per hari. Naiknya pergerakan penumpang ini setelah adanya kelonggaran PPKM dan syarat keterangan Covid-19 cukup dengan antigen tak harus PCR lagi.

"Sudah mulai ada kenaikan," ujar Senior Manager of Branch Communication and Legal PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno Hatta, M Holik Muwardi saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Oktober 2021.

Menurut Holik, peningkatan pergerakan penumpang dan pesawat mulai terpantau dalam dua pekan terakhir ini. " 40 ribu penumpang melintas di Bandara Soekarno-Hatta pada hari biasa dan 45 ribu hingga 50 ribu lebih jika diakhir pekan."

Pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih 450 penerbangan baik take off maupun landing. Angka ini meningkat jika dibandingkan masa penerapan PPKM Level 4 untuk penerbangan dalam rentang 340-360 flight/ hari sedangkan untuk penumpang sekitar 30 ribu sampai 33 ribu per hari.

"Saat PPKM Level 4 jumlah penumpang pernah hanya mencapai 15 ribu per hari," kata Holik.

Meski belum mencapai angka maksimal di masa pandemi yaitu 600 sampai 700 penerbangan per hari dan penumpang mencapai 50 ribu sampai 70 ribu per hari, Holik optimistis pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta akan terus meningkat. "Dengan banyaknya kelonggaran-kelonggaran seiring penurunan PPKM dan kebijakan rapid antigen untuk penumpang pesawat."

Seiring meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Holik memastikan protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat.

Peningkatan penumpang juga terjadi pada kedatangan WNA di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan data perlintasan WNA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta periode 15 September–4 Oktober 2021 jumlah WNA datang mencapai 11.401.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Sam Fernando mengatakan jika dibandingkan saat pembatasan WNA, rata-rata harian kedatangan WNA melalui Bandara Soekarno-Hatta sudah meningkat meski belum signifikan. "Rata rata 20 orang per hari," ujarnya.

