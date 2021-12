Anies Baswedan Nobar Film Spider-man Bareng Kreator Konten

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan kata sambutan pada Festival IniJakarta di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 3 Desember 2021. Pemprov DKI Jakarta bersama Relawan Plus Jakarta menggelar Festival IniJakarta. TEMPO/Daniel Christian D.E

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara nonton bersama film Spider-man: No Way Home bersama Jakarta Content Creator Community di Epicentrum XXI, Rabu, 15 Desember 2021.

Dalam sambutannya, Anies mengatakan untuk menghasilkan konten yang bisa dinikmati semua pihak maka diperlukan orang-orang yang kreatif, inovatif, dan berpikiran out of the box. Ia pun mengajak para kreator konten agar membuat karya yang positif tentang Jakarta.

"Jakarta itu seperti kanvas, jadi mari kita warnai kanvas putih ini dengan pemandangan, cerita serta kesan positif untuk kota ini," katanya dalam rekaman video yang diterima Tempo, Kamis, 16 Desember 2021.

Ia pun berterima kasih kepada para anggota Jakarta Content Creator Comunity yang selama ini sudah aktif membuat konten-konten positif tentang Jakarta.

Menurut Anies, persepsi masyarakat tentang suatu kota ditentukan dengan pandangan kolektif. Sayang selama ini Jakarta dipersepsikan sebagai suatu yang keras, garang, hingga muncul istilah ibu kota lebih kejam dari ibu tiri.

Anies Baswedan menuturkan perspektif Jakarta yang negatif itu yang ingin pemerintahannya ubah. “Jakarta adalah kota yang ramah, kota yang indah, bersahabat, menyenangkan, dan rumah bagi semua,” tuturnya.

Helmilia Putri Adelita

Baca juga:

Anies Perpanjang Penghapusan Sanksi Denda Pajak, Simak Rincian Lengkapnya