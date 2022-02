Jadi Tuan Rumah PEMSEA, Kabupaten Tangerang Tata Urban Aquaculture Ketapang Mauk

TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai melakukan penataan kawasan wisata Urban Aquaculture Ketapang Mauk. Penataan itu dilakukan untuk menyambut pertemuan 20 negara dalam event internasional Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) pada Oktober 2022.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan pembenahan infrastruktur dilakukan seperti pembangunan gerbang masuk, jalan hingga penataan pohon di lingkungan kawasan wisata pesisir Ketapang Mauk.

"Kami diperintahkan Pak Bupati lakukan penataan kembali di wilayah Ketapang, menyambut kunjungan PEMSEA Oktober mendatang," kata Maesyal di Tangerang, Rabu 16 Februari 2022.

Sekda Maesyal mengatakan infrastruktur yang tengah disiapkan selain gerbang masuk adalah jalan tembus menuju kawasan wisata Urban Aquaculture Ketapang, jogging track hutan mangrove, pos tambat labuh, pembangunan plaza, kios UMKM, stasiun pengisian bahan bakar, koperasi nelayan, penataan jembatan, penataan lahan parkir, pembuatan plaza hutan mangrove hingga normalisasi saluran.

"Semua kegiatan ini merupakan wujud nyata Pemkab Tangerang, dalam menata wisata pesisir pantai utara. Upaya program ini agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik,"kata Maesyal.

Kabupaten Tangerang akan menjadi tuan rumah dalam pagelaran PEMSEA Meeting Summit 2022. Dalam pertemuan itu akan hadir kepala daerah dari 20 negara. PEMSEA merupakan perkumpulan dari komunitas pemerintah kota/kabupaten di Asia Timur yang memiliki kawasan masyarakat pesisir.

AYU CIPTA

Baca juga: Pasien Covid-19 di Tempat Isolasi Terpusat Kabupaten Tangerang Membludak