Sistem Pengendalian Banjir DKI Wakili RI di IDC Asia Pacific Smart City Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Teknologi Sistem Pengendalian Banjir yang dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan mewakili Indonesia dalam ajang IDC Asia Pacific Smart City Awards.

IDC Asia Pacific Smart City Awards adalah perhelatan platform inovasi dan transformasi oleh kota, pemerintah daerah, serta pemasok TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) di wilayah Asia Pasifik.

Pada 2021 lalu, Jakarta berhasil memenangkan kategori Best in Future of Digital Innovation melalui super app Jakarta Kini (JAKI).

Dalam kompetisi ini, ada dua nominasi inovasi dari Jakarta yang maju, yaitu pada kategori Pandemic Management (aplikasi JAKI) dan kategori Public Safety - Next Generation Emergency Services (Sistem Pengendalian Banjir).

Pada kategori pertama, aplikasi JAKI bersaing dengan aplikasi lain yang berasal dari Korea, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura.

Sistem Pengendalian Banjir atau Flood Control System akan dinilai pada kategori Public Safety. Sistem ini merupakan suatu inisiatif untuk mendistribusikan dan mengetahui informasi banjir di Jakarta.

Saat ini Flood Control System berada dalam tahap inisiasi dan akan memasuki tahap penyempurnaan pada 2023 mendatang. Pemprov DKI Jakarta mengembangkan sistem ini dengan memanfaatkan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI). Tujuan dari sistem ini bisa membantu meminimalkan banjir di Jakarta serta menangani banjir secara terintegrasi dan real-time.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan kembali terpilihnya inovasi dari Jakarta untuk bersaing di pentas internasional tidak hanya merupakan hasil kerja keras dari jajaran di Organisasi Perangkat Daerah di Jakarta, tetapi juga hasil kolaborasi dengan dukungan dari masyarakat Jakarta.

“Tentunya selain harapan kami untuk bisa membawa pulang penghargaan di IDC Awards 2022, kami juga berharap inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi warga Jakarta,” ucap Anies seperti dikutip dari siaran pers PPID Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

