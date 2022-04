Puncak Arus Mudik, 150 Ribu Penumpang Diprediksi Penuhi Bandara Soekarno-Hatta

TEMPO.CO, Tangerang - PT Angkasa Pura II memperkirakan sebanyak 140 ribu hingga 150 ribu penumpang akan memenuhi Bandara Soekarno-Hatta setiap hari pada puncak arus mudik Lebaran.

Puncak arus mudik Lebaran 2022 di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi terjadi pada 28,29 dan 30 April 2022.

"Kami prediksi penumpang bisa mencapai 140 ribu sampai 150 ribu per hari saat tanggal tersebut," kata Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muardi saat dihubungi Tempo, Rabu 20 April 2022.

Holik mengatakan jumlah tersebut mengalami lonjakan yang cukup signifikan jika dibandingkan rata- rata harian jumlah penumpang yang saat ini menyentuh 80 ribu orang per hari.

Menurut Holik, sampai saat ini pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta masih terpantau normal.

Holik menyampaikan, syarat penerbangan yaitu menunjukkan hasil PCR negatif Covid-19 sudah tidak diterapkan lagi jika calon penumpang sudah vaksinasi booster.

Jika calon penumpang baru dua kali vaksin, yang bersangkutan harus tetap menunjukkan hasil tes PCR atau antigen minimal 2x24jam.

"Dan kalau belum vaksin sama sekali atau baru satu kali harus ada surat keterangan apakah dia ada kendala medis atau tidak. Kalau sudah booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif baik itu PCR atau antigen," ujarnya.

Menghadapi arus mudik lebaran, AP II mempersiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran hingga kenyaman bagi para penumpang seperti mengoperasikan kembali Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Langkah ini untuk mengantisipasi kepadatan penumpang.

JONIANSYAH HARDJONO

Baca juga: Mudik Lebaran, 2,29 juta Pemudik Diperkirakan Melintas di Bandara Soekarno-Hatta