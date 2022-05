Gelar Aksi Lagi 14 Mei, Said Iqbal Klaim Bakal Diikuti Ratusan Ribu Buruh

Puluhan peserta May Day dari Partai Buruh sudah datangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 1 Mei 2022. Tempo/Hamdan Ismail

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bakal mengerahkan ratusan ribu buruh pada 14 April 2022 untuk menyemarakkan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini. Aksi bertajuk May Day Fiesta itu rencananya akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

"Pada 14 Mei 2022, 100 ribu buruh akan datang ke Jakarta yaitu demonstrasi di depan gedung DPR dan dilanjutkan May Day fiesta di Istora Senayan," kata Said Iqbal saat unjuk rasa memperingati May Day di depan Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 1 Mei 2022.

Said Iqbal mengatakan Partai Buruh sebenarnya ingin menggelar acara May Day Fiesta tersebut di Jakarta International Stadium (JIS). Namun karena tidak diberi izin oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, May Day Fiesta akan dilangsungkan di Istora Senayan.

"Gubernur Anies sampai hari ini tidak memberikan kepastian izin boleh atau tidak menggunakan JIS. Kami akan lakukan di Istora dengan 100 ribu buruh," ungkapnya.

Pada hari tersebut, Said menyampaikan akan dilangsungkan demo buruh di berbagai kota besar di Indonesia. "15 ribu buruh di Bandung, 25 ribu buruh di Surabaya, dan beberapa kota-kota besar lainnya akan melanjutkan rangkaian May Day pada hari itu," ucap dia.

Rangkaian perayaan May Day itu akan dilaksanakan oleh Partai Buruh bersama puluhan serikat buruh tingkat nasional. "Ada 15 tuntutan yang akan disampaikan partai buruh bersama serikat buruh dalam deklarasi tersebut," kata Said Iqbal.

Adapun 15 tuntutan yang akan disampaikan saat deklarasi perjuangan buruh pada 14 Mei tersebut adalah:

Tolak omnibuslaw UU Cipta Kerja Turunkan harga kebutuhan pokok Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB Tolak upah murah Hapus outsourcing Retribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih) Tolak kenaikan pajak PPn Sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran Tolak pengurangan peserta PBI jaminan kesehatan Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria Stop kriminalisasi petani Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS Tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode

