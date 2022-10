5 Tahun Anies Baswedan, Menilik Janji Kampanye Program Oke Oce hingga JIS

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang kerap mencuri perhatian publik belakangan ini. Setelah dideklarasikan oleh Partai NasDem sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2022 lalu, Anies akan mengakhiri jabatannya sebagai gubernur pada Ahad, 16 Oktober 2022 mendatang.

Sebelumnya, Anies Baswedan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 bersama Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun, pada Selasa, 22 Desember 2020, Sandiaga ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga posisi wakil gubernur digantikan Riza Patria.

Artinya, Sandiaga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta selama sekitar tiga tahun, tetapi pasangan awalnya, Anies Baswedan, genap memimpin Jakarta selama lima tahun. Lantas, selama lima tahun menjabat, bagaimana nasib-nasib sejumlah janji Anies sewaktu kampanye dan saat ini?

Nasib Janji Kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Rumah DP Nol Rupiah

Pada masa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, program Rumah DP Nol Rupiah merupakan salah satu terobosan unggulan dari pasangan Anies-Sandiaga.

Dikutip dari Antara, pada 10 September 2022 lalu, Anies mengklaim bahwa permintaan dan keterisian Rumah DP Nol Rupiah mengungguli apartemen. "Bahkan angka keterisian huniannya sudah 95 persen dan ini lebih tinggi dari apartemen yang baru 70 persen. Artinya, kita memiliki demand (permintaan) yang tinggi," kata Anies dalam keterangan tertulisnya.

Namun, belakangan melalui Peraturan Gubernur 25 Tahun 2022, Anies diketahui mengurangi target pembangunan proyek Rumah DP Nol Rupiah yang sebelumnya 232.214 unit menjadi 9.081 unit saja.

Peraturan tersebut berbunyi, "Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan swasta/BUMN.”

Program Oke Oce

Selain Rumah DP Nol Rupiah, Program Oke Oce juga menjadi andalan pasangan Anies-Sandiaga pada 2017 silam. Tempo mencatat bahwa kala itu Anies menjanjikan akan mencetak 200 ribu wirausaha melalui Program Oke Oce.

“Kami akan buat pusat-pusat kewirausahaan di tiap-tiap kecamatan, kami akan didik dan lahirkan 200 ribu pengusaha," kata Sandiaga selaku pasangan Anies pada 2 Oktober 2016 silam sebagaimana dilansir oleh Antara.

Akan tetapi, pada 22 Februari 2020, program Oke Oce berubah nama menjadi program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dengan jenama JakPreneur.

Berdasarkan laporan Tempo, per 14 Oktober 2022, pendaftar program JakPreneur melampaui target dan mencapai 332.279 ribu orang. Namun, hal ini dikritisi oleh Anggota DPRD Fraksi PDIP, Gembong Warsono. “Cuma mendaftar tok,” kata Gembong.

Jakarta International Stadium

Sekitar tiga bulan lalu, salah satu proyek akbar Anies Baswedan adalah peresmian Jakarta International Stadium alias JIS. Anies menyampaikan bahwa janji yang sempat ia sampaikan lima tahun lalu telah ditunaikan.

“Lima tahun yang lalu janji membangun stadion itu diungkapkan dan The Jak bersedia mempercayai janji itu. The Jak bersedia mengawal janji itu dan hari ini The Jakmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu,” ucap Anies saat peresmian JIS pada 24 Juli 2022 sebagaimana dilansir oleh Tempo.

Namun, ketika momen peresmian JIS, salah satu bagian pagar justru roboh. Pantauan Tempo melaporkan bahwa pagar roboh itu terjadi sekitar pukul 17.37 WIB saat penampilan grup musik Kotak.

Mengetahui peristiwa tersebut, Anies Baswedan memberikan jawaban diplomatis dan berkata bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh semangat The Jakmania yang luar biasa. "Saya rasa tadi karena semangatnya (The Jakmania) yang luar biasa tinggi dan ini (JIS) baru pertama digunakan," kata Anies Baswedan saat konferensi pers di Media Center JIS pada Ahad, 24 Juli 2022.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

