Dishub DKI Akan Pakai Data Google untuk Mengurai Kemacetan di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menggunakan data Google untuk membaca pergerakan lalu lintas di lima ruas jalan Ibu Kota.

Data pergerakan lalu lintas ini nantinya akan digunakan untuk mengoptimalkan lampu lalu lintas (traffic light) sebagai cara mengurai kemacetan di Jakarta.

“Kami sudah melakukan kerja sama akhir tahun lalu dengan Google dan mereka sedang melakukan analisis data,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Senin, 13 Februari 2023.

Pada tahap uji coba, Google melakukan pengamatan lalu lintas di satu koridor yakni sepanjang Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka, dan Jalan Pemuda.

Di ruas jalan itu, kata dia, ada delapan simpang yang diatur dengan lampu lalu lintas.

Dari analisis tersebut, Dinas Perhubungan DKI akan mengantongi data terbaru terkait kondisi lampu lalu lintas.

“Hasilnya ini akan digunakan untuk mengoptimalisasi traffic light di sepanjang koridor. Jika ini ada perbaikan kinerja, secara koridor ini akan diperluas wilayahnya,” katanya.

Sejalan dengan langkah itu, Syafrin menjelaskan pihaknya juga membangun sistem kecerdasan transportasi untuk pengendalian lalu lintas.

Targetnya, kata dia, dalam waktu dekat ada 20 simpang jalan akan dikoordinasikan dengan sistem tersebut untuk mengurai kemacetan.

“Di sisi lain tentu dengan layanan angkutan umum, terus kami integrasikan termasuk di dalamnya penambahan kualitas layanan angkutan umum,” katanya.

Tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta menambah 30 bus listrik yang digunakan TransJakarta dan ditargetkan hingga akhir tahun ini sudah beroperasi 220 bus listrik.

Beberapa upaya tersebut diharapkan menambahkan cara mengurai kemacetan lalu lintas yang selama ini dilaksanakan di antaranya ganjil genap, rencana penutupan 27 putaran balik hingga wacana jalan elektronik berbayar (ERP).

Sebelum itu, juga ada kebijakan three in one (3 in 1) untuk menekan kemacetan di Jakarta yang saat ini sudah dihentikan dan digantikan dengan ganjil genap.

