Polda Metro Siapkan 3 Skema Lalu Lintas Penanganan Arus Balik Lebaran 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan skema penanganan arus balik Lebaran 2023. Menurut dia, ada tiga skema saat puncak arus balik yang diprediksikan pada 24 dan 25 April 2023.

Skema pertama berupa situasi hijau, mengacu pada kondisi arus lalu lintas menuju Jakarta yang normal dan tak ada antrean. Jika kondisi normal, maka tidak ada rekayasa lalin.

"Gerbang Tol Halim dan Tol Cikunir diberlakukan normal, tidak ada rekayasa lalu lintas di (jalan) arteri," kata Latif dalam keterangannya, Senin, 24 April 2023.

Petugas, dia menambahkan, tetap bersiaga untuk mengatur dan menjaga di gerbang-gerbang tol, seluruh off ramp, dan traffic light sekitar off ramp.

Skema kedua adalah situasi kuning yang ditandai adanya kepadatan dan kendaraan hanya melaju dengan kecepatan 20 kilometer per jam. Dalam situasi itu, diberlakukan one way dari KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga KM 47, selanjutnya contraflow di KM 28.

Kemudian card rider di GT Cibitung, GT Cikunir dan GT Halim bakal ditambah. Polisi pun tersebar di seluruh off ramp dalam kota dan Jalan Tol JORR untuk berjaga.

Lokasi Tol JORR yang dimaksud antara lain Cibatu, Cikarang, Cibitung, Tambun, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Pondok Gede, Halim, Tebet, Tegal Parang, Semanggi, dan Pulau Dua. Lalu Jatiasih, Jatiwarna, Taman Mini, Cijantung, Pasar Minggu, Mampang, Fatmawati, Pondok Kelapa, Cakung Barat, Cakung Timur, Pulogebang, Cilincing.

"Dilakukan pengaturan dan penjagaan maksimal," ujar Latif.

Skema terakhir apabila terjadi situasi merah, yakni lalu lintas macet parah hingga kendaraan tidak bergerak. Polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 47.

Selanjutnya, kepolisian dan pemangku kepentingan terkait bakal menerapkan contraflow di KM 3.500. Apabila terjadi antrean kendaraan sepanjang dua kilometer, maka tol akan digratiskan.

"Seluruh off ramp dalam kota dan JORR dilakukan pengaturan dan penjagaan maksimal. Seluruh traffic light di sekitar off ramp memprioritaskan arus lalu lintas dari dalam tol," jelasnya.

"Seluruh Gerbang Tol ditambahkan card rider dan bila terjadi antrean lebih dari dua kilometer, maka tol digratiskan. Tol MBZ dari KM 47 sampai KM 10 dilakukan one way," tambahnya soal pengaturan arus balik Lebaran 2023.

