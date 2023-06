Ketua DPP PKS Bilang Welcome To The Jungle ke Kaesang, Politikus PDIP: Seolah-Olah Depok ini Hutan Belantara

Iklan

TEMPO.CO, Depok - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok Hendrik Tangke Allo tanggapi pernyataan 'welcome to the jungle' bagi Kaesang Pangarep yang disampaikan Mardani Ali Sera. Dia mengatakan pernyataan itu sebagai bentuk ketakutan PKS dan menyamakan Depok dengan hutan.

"Ketua DPP PKS menyikapi Mas Kaesang yang menyatakan bahwa Mas Kaesang siap menjadi Wali Kota Depok, apa yang disampaikan Ketua DPP PKS ini saya jadi ketawa," kata Hendrik, Senin, 12 Juni 2023.

Pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kaesang itu, kata Hendrik, seolah-olah Depok adalah hutan belantara. Hendrik juga menilai pernyataan Mardani itu merupakan bentuk ketakutan PKS terhadap kemungkinan Kaesang maju di Pilkada Depok.

"Sehingga anak-anak muda yang mau maju ditakut-takuti. Selamat datang di Depok Mas Kaesang," ucap Wakil Ketua DPRD Kota Depok itu.

Sebelumnya, Ketua PPP PKS Mardani Ali Sera dalam videonya menyambut baik Kaesang Pangarep dan anak-anak muda yang lain untuk masuk ke dunia politik.

"Monggo, Mas Kesang dan yang lain, anak muda mau masuk politik, bagus," kata Mardani dalam video tersebut.

Menurut Mardani politik perlu darah muda, tapi ia mengingatkan perlu kualitas dan integritas, bahkan kadang-kadang jalan panjang dan mulai dari bawah membuat seseorang menjadi bijak. "Jadi monggo, Mas Kaesang dan lain-lain, welcome to the jungle dan kita hidupkan politik yang sehat, politik yang bernilai, politik berprinsip dan politik untuk rakyat," ucap Mardani.

RICKY JULIANSYAH

