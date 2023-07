Mario Teguh Dijerat Dugaan Penipuan Rp 5 Miliar, Ini Dua Kasus Lain yang Pernah Dihadapinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sis Maryono Teguh alias Mario Teguh dan istrinya, Linna Susanto, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan dana sebesar Rp 5 miliar. Penipuan dan penggelapan dana yang diduga dilakukan oleh motivator itu disebut terjadi pada 18 Agustus 2022.

Kuasa hukum pelapor Sunyoto Indra Prayitno, Djamaludin Koedoeboen, kepada Tempo menceritakan bahwa pada 30 Agustus 2022, kliennya membuat perjanjian dengan menandatangani surat perjanjian kerjasama endorse kepada Mario Teguh untuk mempromosikan barang dagangannya berupa produk kecantikan.

Djamal mengatakan ada yang janggal dalam surat perjanjian itu, yakni tanggal tertera 18 Agustus 2022. Perjanjian itu berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun. “Tapi rentang waktu 6 sampai 7 bulan mereka enggak melakukan apa-apa,” kata Djamal, seperti dikutip dari Tempo, Jumat, 14 Juli 2023.

Menurut Djamal, Mario menjanjikan omzet yang diperoleh kliennya bisa memperoleh keuntungan Rp 10 miliar sebulan. “Beliau memberikan jaminan garansi karena banyak follower dan temannya di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Namun, jasa itu dihargai Rp 11 miliar. Nominal kerja sama akhirnya disetujui dengan bayaran awal Rp 1 miliar dan per bulan Rp 100 juta dengan total nilai kerja sama Rp 5 miliar.

Baca Juga: Cara Polda Metro Jaya Antisipasi Kemacetan Saat Apel Siaga Perubahan NasDem

Mario disebut baru mempromosikan barang dagangan dalam unggahan pribadinya pada 3 Maret 2023. Postingan tersebut tidak berpengaruh sama sekali dalam penjualan. Hal itu membuat klien Djamal merasa dirugikan.

Atas dasar itulah, klien Djamal melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana ke Polda Metro Jaya. Laporan itu teregistrasi dalam surat tanda penerimaan laporan nomor LP/3505/VI/2023/SPKT/ Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2023. Pelapornya atas nama Sunyoto Indra Prayitno.

Tak terima dengan tuduhan itu, Mario Teguh melayangkan somasi terhadap pelapornya yang menyebut ada dugaan penipuan dan/atau penggelapan uang Rp 5 miliar. Teguran hukum itu diwakilkan oleh tim pengacaranya dari Lukman Baharuddin Partnership.

Mario Teguh mengunggah pengumuman somasi melalui Instagram pribadinya @marioteguh pada Jumat 14 Juli 2023. Menurut Mario, keterangan atau tuduhan yang telah disebarluaskan merupakan berita bohong dan mencemarkan namanya.

"Klien kami tidak pernah menyatakan, apalagi berjanji menjadi brand ambassador produk yang bersangkutan, serta tidak pernah menerima uang senilai Rp 5 miliar," tulis dalam unggahan pengumuman.

Bukan hanya kali ini saja Mario Teguh terlibat kontrovesi. Sebelumnya, nama eks pembawa acara televisi Mario Teguh Golden Ways itu sempat terseret dua kasus besar. Berikut kilasnya berdasarkan catatan Tempo.

Konflik dengan Ario Kiswinar

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2016, nama Mario Teguh menjadi buah bibir lantaran kesaksian seorang pria berusia 30 tahun bernama Ario Kiswinar. Ketika itu, Ario mengungkapkan bahwas ia adalah anak kandung dari Mario Teguh.

Dalam acara di salah satu stasiun televisi nasional, Ario Kiswinar menerangkan dan menunjukkan beberapa bukti seperti akta lahir dan kartu keluarga, juga salinan buku nikah orang tuanya. Pengakuan Ario tersebut dibantah oleh Mario Teguh yang tidak mengakui Ario Kiswinar sebagai anak kandung dengan istri pertamanya, Aryani Soenarto.

Menanggapi itu, Ario pun melakukan tes DNA untuk memperkuat pengakuannya. Hasil dari tes tersebut pada 25 November 2016 membuktikan bahwa Ari Kiswinar memang anak biologis dari sang motivator dengan tingkat kesamaan 99,98 persen.

Pada 5 Oktober 2016, konflik pun sempat memanjang tatkala Mario Teguh dilaporkan Ario ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik karena tidak mengakui Ario sebagai anak biologis ke hadapan publik. Mario Teguh juga disebut menuduh ibu kandung Ario Kiswinar, Ariyani, berselingkuh.

Hal itu pun membuat Mario Teguh mendapat banyak kritik dari masyarakat. Sejak itu, eksistensi Mario Teguh di layar kaca kian memudar dan kariernya merosot. Pada 2017, Mario mengatakan bahwa kasus tersebut telah berakhir.

Robot Trading Net89

Pada akhir November 2022 lalu, nama Mario Teguh kembali muncul ke permukaan setelah sekian lama. Kali ini, ia terseret kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang dilakukan robot trading Net89. Mario Teguh ketika itu bersanding dengan deretan publik figur lainnya seperti Atta Halilintar, Taqy Malik, Kevin Aprilio.

Kuasa hukum Mario Teguh, Elza Syarief mengungkapkan bahwa Mario Teguh dicecar 28 pertanyaan saat menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Elza pun menegaskan bahwa kliennya itu bukan member aktif dan tidak memiliki akun trading Net89 tersebut.

Elza menyebut bahwa kliennya hanya pernah bertemu sekali dengan tersangka utama, Reza Paten saat mengisi acara dan memberikan edukasi terhadap komunitas pengusaha yang bernama Sukses89. Elza pun menegaskan bahwa komunitas tersebut tidak ada hubungannya dengan Net89.

"Menjelaskan secara general, bagaimana pembelajaran, edukasi kepada kelompok itu saja, untuk bisa menambah income. Pak Mario teguh menjelaskan namanya investasi suatu usaha itu ada up and down, ada namanya risiko. Pak Mario kan seorang yang pernah di perbankan jadi menjelaskan segala risiko," kata Elza.

Pilihan Editor: Mario Teguh Desak Pelapornya Minta Maaf Soal Tudingan Penipuan Rp 5 Miliar