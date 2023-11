Saat 2 Penggemar Naik ke Panggung Konser Coldplay Jakarta Lalu Chris Martin Nyanyi Everglow

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis Coldplay, Chris Martin, tiba-tiba mengajak dua penonton konsernya di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat kemarin untuk naik ke atas panggung. Dua orang yang beruntung itu bernama Airin dan Rudi.

Mereka berjalan ke atas panggung utama dan menghampiri musisi idolanya itu. "First, you have to wave to all new friends to see," kata Chris, Rabu malam, 15 November 2023.

Chris lantas memeluk dan mempersilakan Airin dan Rudi untuk duduk di sampingnya. Di hadapan mereka telah tersedia sebuah piano.

Vokalis grup band asal London, Inggris ini juga meminta Airin dan Rudi untuk berkenalan. "So now you're gonna be friends for life," ujarnya.

Airin naik ke panggung yang sama dengan Chris sembari membawa sebuah poster. Mata Chris pun tertuju pada poster itu. Tampak jelas tulisan agar Coldplay menyanyikan lagu Everglow untuk sahabat Airin yang telah tiada.

Rudi yang membawa poster juga meminta Chris membawakan lagu serupa. Lagu ini dipersembahkan untuk ibu Rudi yang sudah meninggal.

"Come and sing with me," kata Chris sebelum mulai memainkan piano untuk lagu Everglow.

Chris menyebut Airin dan Rudi adalah perwakilan dari 80 ribu penonton konser Coldplay Jakarta yang hadir kemarin malam. "You are the ambassadors of Jakarta for the show," ucapnya.

Berdasarkan pantauan TEMPO, kejadian itu membuat sejumlah penonton terharu. Salah satunya Zahra yang menonton konser Coldplay dari kursi Cat 3. Dia juga ingin merasakan kehangatan Chris.

"Iri banget aku. Mau nangis, pengin dipeluk Chris Martin juga," kata Zahra saat ditemui TEMPO.

