Jakarta Convention Center Saksi Bisu Debat Cawapres Pemilu 2024, Begini Profil JCC

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Debat cawapres Jumat, 22 Desember 2023 antara Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD dilakukan di Jakarta Convention Center atau JCC. Berbeda dengan debat calon presiden (capres) sebelumnya, debat cawapres tidak dilakukan di Kantor KPU, tetapi di JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Ketiganya saling beradu gagasan di JCC dengan tema ekonomi yang meliputi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, serta infrastruktur dan perkotaan.

Berdasarkan laman resmi jcc.co.id, JCC Senayan didirikan pada 25 Agustus 1992 yang sukses menjadi tempat penyelenggaraan acara dan pelopor terbesar di dunia. Awalnya, JCC dirancang untuk menampung 62 kepala negara dan delegasi untuk Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 pada 1992. Sejak itu, JCC terus mengikuti perkembangan acara dan teknologi komunikasi sehingga berhasil memberikan layanan terbaik untuk semua kegiatan dengan kapasitas 5.000 orang.

Saat ini, JCC menjadi anggota dari International Congress and Convention Association (ICCA), Association of Professional Convention and Exhibition Center Managers Worldwide (AIPC), dan Indonesia Exhibition Companies Association (IECA).

Balai Sidang JCC membentang sekitar 30.000 meter persegi dan terdiri dari aula bergaya teater bundar (Aula Pleno), dua ruang pameran (Aula Pameran A & B), Aula Perakitan, dan ruang perjamuan (Ruang Cendrawasih). Selain itu, JCC juga memiliki lobi utama dan lobi bawah, ruang VIP dan lounge, serta sepuluh ruang pertemuan yang dapat dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan acara tertentu.

Balai Sidang JCC juga memiliki pusat bisnis untuk mendukung pertemuan. Tempat ini menyediakan kantong parkir untuk 6.000 mobil terletak tepat di depan pusat konvensi. Bahkan, tempat ini juga memberikan penawaran lokasi yang dekat dengan hotel kelas menengah dan hotel kelas atas hanya dengan berjalan kaki, seperti Sultan Hotel, Hotel Mulia Senayan, The Fairmont Hotel, dan The Ritz Carlton.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

JCC menjadi tempat pertemuan dengan lokasi strategis yang berada di tengah Jakarta. Tempat ini terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 1, Senayan. Tempat ini juga memiliki akses yang mudah ke Bandara Soekarno Hatta, distrik bisnis pusat Jakarta, Istana Presiden dan gedung administrasi pusat dan kota, serta pusat perbelanjaan utama lain.

JCC juga telah memiliki pengalaman lebih dari tiga puluh tahun sebagai tuan rumah dalam acara tertentu. JCC menjadi tempat perkumpulan para CEO, presiden dan pejabat tinggi, musisi internasional, serta perusahaan dari berbagai bidang. Acara yang pernah dilangsungkan di JCC juga meliputi ranah internasional, seperti KTT ke-43 ASEAN.

Selain pengalaman puluhan tahun dan lokasi strategis, JCC juga diselimuti dengan perabotan kayu, dinding marmer, dan lantai granit mewah. Gaya ini menjadi tawaran untuk mengadakan acara khusus di JCC. Salah satu acara yang dilangsungkan di JCC adalah debat cawapres 2024 lalu.

RACHEL FARAHDIBA R | ANDIKA DWI

Pilihan Editor: Polisi Sterilisasi JCC Jelang Debat Cawapres, Kerahkan 10 Anjing Pelacak Cek Kawasan GBK