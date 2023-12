Jelang Natal, Monas, PIK, dan Kota Tua Dipadati Ribuan Pengunjung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat dikunjungi sebanyak 80.115 wisatawan domestik maupun mancanegara sejak Ahad pagi hingga menjelang petang hari jelang Natal pada 24 Desember 2023.

Pengunjung sebanyak itu terdiri atas 136 wisatawan mancanegara (wisman) dan 79.979 wisatawan domestik. Selain menikmati suasana, pengunjung juga bisa menyaksikan pertunjukan air mancur menari yang terletak di bagian barat.

Menurut Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri, data pengunjung tersebut merupakan wisatawan yang datang sejak pukul 08.00-16.00 WIB.

"Data hingga pukul 16.00 tercatat sebanyak 136 wisman dan 79.979 wisatawan lokal datang ke Monas," katanya saat dikonfirmasi, Ahad.

Jumlah 79.979 pengunjung dari dalam negeri itu terdiri atas 60.966 dewasa dan 19.013 anak-anak. Sedangkan untuk wisman sebanyak 136 orang dari Tiongkok, Jerman, Inggris, Australia dan India.

Konser Gratis Fabio Asher di Kota Tua Semarakan Malam Natal

Tak hanya di Monas, kawasan wisata Kota Tua, Jakarta, juga dipadati pengunjung di malam Natal, Ahad, 23 Desember 2023.

"Belum ada jumlah pasti sampai (pengunjung) disterilkan pukul 21.00 WIB, tapi perkiraan sudah ada ribuan pengunjung," ujar petugas di Pusat Informasi Kota Tua, Nono.

Pada pukul 19.50 WIB, dari berbagai sudut yang ada di Kota Tua, sebagian besar pengunjung memadati Lapangan Fatahillah. Hal tersebut karena adanya konser musik yang menghadirkan penyanyi Fabio Asher mulai pukul 20.00 WIB.

Konser musik gratis tersebut digelar oleh jenama produk riasan wajah Oh My Glam atau OMG yang membuka parade kecantikan The First Beauty Color Parade in Town bertajuk “OMG Lip Parade”.

Anisa, salah satu pengunjung asal Bogor mengaku tujuan utamanya datang ke Kota Tua adalah untuk menikmati masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dia langsung memadati Lapangan Fatahillah untuk menyaksikan penampilan Fabio.

"Sangat senang ada konser gratis begini, sebelumnya saya tidak tahu bakal ada konser," kata dia.

Selain menyaksikan konser musik, pengunjung juga menikmati waktu berlibur di kawasan Kota Tua dengan menyantap berbagai makanan ringan, seperti telur gulung, bakso bakar, hingga aneka minuman segar. Ada pula pengunjung yang berfoto bersama manusia-manusia patung.

Warga Nikmati Malam Natal di Pantai Maju PIK

Warga masyarakat Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan libur Natal dengan mengunjungi Pantai Maju di Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 pada H-1 Natal 2023.

Tempat wisata yang terletak di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ini menjadi salah satu favorit masyarakat untuk mengisi waktu liburan bagi warga Jabodetabek.

Di pantai ini, masyarakat menikmati suasana malam hari bersama teman maupun keluarga.

Sebagian pengunjung juga terlihat berkeliling menggunakan sepeda listrik dan bajaj listrik melalui rute Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) sepanjang 3,98 Kilometer. Untuk di sisi selatan, jalur di tepi Pantai Maju memiliki lebar sekitar sembilan meter untuk dua ruas, dengan marka pemisah antara pejalan kaki dan pesepeda.

Sedangkan di sisi utara, berada menurun di badan tanggul dengan lebar sekitar empat meter, juga dipisahkan untuk pejalan kaki dan pesepeda.

Adi, 29 tahun, warga Pluit mengatakan, Pantai Maju menjadi pilihan tujuan wisata di akhir pekan bersama keluarga. Biasanya, ia berkunjung ke Pantai Maju pada pagi hari untuk berolahraga.

"Mumpung akhir pekan ini masih libur Natal, saya mencoba menikmati suasana malam di sini ternyata cukup ramai," katanya, Ahad, 24 Desember 2023.

Hal senada disampaikan pengunjung bernama Rani, 27 tahun, yang datang bersama keluarganya. Warga Bogor itu menyempatkan diri mengunjungi Pantai Maju sembari mengasuh anak-anaknya.

"Suasananya enak dan pantainya bersih. Kapan-kapan mampir lagi ke sini mungkin pagi atau sore hari," ujar Rani.

