Waspada Modus Penipuan Baru di Kota Tua, Polisi: Minta Isi Uang Elektronik

TEMPO.CO, Jakarta - Pengunjung memadati kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, untuk mengisi waktu libur Natal mereka hari ini, Selasa, 26 Desember 2023. Polisi mengimbau warga mewaspadai modus penipuan baru.

Anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polres Jakarta Barat Brigadir Kepala Aix Hermawan mengatakan biasanya di musim liburan sering terjadi penipuan yang menimpa wisatawan.

“Kalau lagi musim liburan gini ada modus penipuan baru jadi orang minta-minta lewat tap kartu flazz (kartu uang elektronik) minta diisiin,” kata Aix Hermawan kepada TEMPO di Kota Tua, Jakarta Barat pada Selasa, 26 Desember 2023.

Aix mengimbau seluruh pengunjung kota tua agar meningkatkan kewaspadaan dan jangan tertipu dengan berbagai modus penipuan. “Memang ini salah satu modus di kota tua jelang libur tahun baru,” kata dia.

Perihal kepadatan pengunjung hingga hari ini, Aix mengatakan titik puncak biasanya mulai sore hingga malam hari. Kenaikan pengunjung Kota Tua saat ini tidak terlalu signifikan

“Titik puncak biasanya jam 3 sore sampai jam 7 malam soalnya adem jadi pada ramai kesini dan biasanya kami patroli juga di jam ramai," ucap dia.

Ribuan warga padati Kota Tua Jakarta di malam Natal

Ribuan warga dari berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, Bogor dan Cirebon (Jawa Barat) memadati kawasan wisata Kota Tua, Jakarta, di malam Natal 2023 pada Ahad malam.

"Belum ada jumlah pasti sampai (pengunjung) disterilkan pukul 21.00 WIB, tapi perkiraan sudah ada ribuan pengunjung," ujar petugas di Pusat Informasi Kota Tua Nono saat ditemui di lokasi tersebut.

Pada pukul 19.50 WIB, dari berbagai sudut yang ada di Kota Tua, sebagian besar pengunjung memadati Lapangan Fatahillah. Hal tersebut karena adanya konser musik yang menghadirkan penyanyi Fabio Asher mulai pukul 20.00 WIB.

Konser musik gratis tersebut digelar oleh jenama produk riasan wajah Oh My Glam atau OMG yang membuka parade kecantikan The First Beauty Color Parade in Town bertajuk “OMG Lip Parade”.

Anisa, salah satu pengunjung asal Bogor mengaku tujuan utamanya datang ke Kota Tua adalah untuk menikmati masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dia langsung memadati Lapangan Fatahillah untuk menyaksikan penampilan Fabio.

"Sangat senang ada konser gratis begini, sebelumnya saya tidak tahu bakal ada konser," kata dia.

Selain menyaksikan konser musik, pengunjung juga menikmati waktu berlibur di kawasan Kota Tua dengan menyantap berbagai makanan ringan, seperti telur gulung, bakso bakar, hingga aneka minuman segar.

Ada pula pengunjung yang berfoto bersama manusia-manusia patung.

