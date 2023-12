Malam Tahun Baru di Ancol, Ada NOAH, Rhoma Irama, Tony Q, The Changcuters

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taman Impian Jaya Ancol bakal menyelenggarakan pertunjukan kembang api-yang diklaim-yang terbesar di Indonesia pada malam tahun baru nanti 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2024.

Pertunjukan kembang api ini dilakukan di Pantai Carnaval, Pantai Lagoon, dan Pantai Festival Ancol

“Saksikan kemeriahannya! Pertunjukan kembang api terbesar di Indonesia, dan penampilan terbaik dari artis ternama Ibukota seperti @noah_site @thechangcuters @rhoma_official @ronyparulian__ @tonyqrastafara.official @tarlo.musicget dan masih banyak lainnya,” tulis unggahan akun Instagram resmi Ancol @ancoltamanimpian.

Pengunjung yang mau menikmati keseruan ini cukup membayar tiket masuk ke kawasan Ancol seharga Rp25 ribu yang dibeli secara online melalui situs ancol.com

Daftar pengisi acara yang akan tampil malam ini di Ancol, yaitu: NOAH, The Changcuters, Rhoma Irama & Soneta, Jamila, Anna Zanet, OM Tarlo feat Tasya Rosmala, Tony Q Rastafara, Rony Parulian, Fakedopp, Serempet Gudal, No One, Niel, Smellsun, Chokids, dan Rasya

Parkir Kendaraan di Ancol Malam Ini

Ancol bakal menerapkan sistem sentral parkir saat perayaan malam Tahun Baru 2024. Komunikasi Korporat PT Pembangunan Jaya Ancol, Ariyadi Eko Nugroho, menuturkan pengunjung yang membawa kendaraan akan langsung diarahkan ke area kantong parkir yang tersedia.

"Khusus pada 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, manajemen Ancol akan menerapkan sistem sentral parkir," katanya ketika dihubungi, Jumat, 29 Desember 2023.

Ariyadi mengatakan bahwa kawasan Ancol memiliki kantong parkir yang mampu menampung 8.680 unit mobil dan 18.400 unit motor. Dijelaskannya, kantong parkir itu akan tersebar di seluruh area kawasan Ancol.

"Mulai dari Sentral Parkir Barat, Dufan, Ecovention dan Pasar Seni, Pantai Festival, Pantai Indah, Sentral Parkir Tengah, dan Sentral Parkir Carnaval," ujarnya.

Khusus kendaraan roda dua akan disediakan sentral parkir di Pantai Timur dan di Danau Monumen. Manajemen Ancol juga, katanya, sudah menyiapkan 76 bus Wara Wiri dan tiga Kereta Sato-Sato secara gratis untuk mobilitas pengunjung.

Ia mengatakan, Ancol mendapat dukungan dari aparat keamanan gabungan, seperti kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kebakaran, dan Petugas Operasional. "Sebanyak 800 petugas gabungan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung," ucap dia.

Tak hanya itu, kawasan Ancol selama perayaan malam tahun baru ini juga akan dilengkapi dengan delapan pos lifeguard, tujuh pos pengamanan, tujuh unit ambulans, dan lima unit mobil derek. "Manajemen juga menambahkan 17 unit toilet di enam titik dari 23 unit toilet eksisting," katanya.

Meski kasus Covid-19 di Jakarta belakangan mengalami kenaikan, Ariyadi mengatakan saat ini pihaknya masih beroperasi sesuai dengan ketentuan dan arahan dari pemerintah daerah. "Kami beri imbauan (protokol kesehatan) kepada pengunjung dengan pengeras suara area dan masih menyiagakan satgas di lapangan," ujarnya.

Di perayaan malam tahun baru 2024, Ariyadi mengatakan bahwa Ancol akan menyuguhkan berbagai pertunjukan, yang bertajuk "Jakarta Biggest Musical Fireworks". "Akan menampilkan kembang api terbesar berdurasi 10 menit yang akan menutup 2023 di Pantai Lagoon," ucapnya.

