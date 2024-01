Layanan Online Pengaduan Kasus Siber di Bareskrim Bermasalah, Polri Sebut Sedang Lakukan Pengecekan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Situs pengaduan online kasus kejahatan siber di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sedang alami masalah akses. Hal ini dialami langsung oleh Nurphina Setiadi (53 tahun) mengtakan kesulitan mengakses link patrolisiber.id untuk melaporkan dugaan tindak kejahatan siber ke Bareskrim Mabes Polri.

“Untuk laporan ke cyber crime online memang saya ada coba beberapa kali di bulan Desember 2023 kemarin tetapi sampai di submitted ga bisa lanjut untuk login,” kata Nurphina atau akrab disapa Phing Phing, saat dihubungi TEMPO melalui pesan singkat pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Nurphina mencoba ulang link patroli siber tersebut pada bulan Januari 2024, namun kendala akses yang sama tetap dialaminya. “Terakhir saya coba ulang di Januari kemarin, tetap dengan kendala yang sama,” ujarnya.

TEMPO juga telah mencoba membuka akses link patrolisiber.id pada Sabtu, 13 Januari 2024 dan Ahad 14 Januari 2024 melalui link yang tertera di akun instagram resmi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yaitu @ccicpolri.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada saat TEMPO hendak membuka link tersebut, terdapat tulisan ‘404 Page Not Found This Page You Request Was Not Found.’

Baca Juga: Timnas Amin Minta Hukum Ditegakkan kepada Pelaku Pengancam Penembakan Anies

Menanggapi hal ini, Mabes Polri belum berkomentar banyak. “Kita cek dulu ya makasih,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho saat dikonfirmasi TEMPO melalui pesan singkat pada Sabtu malam, 13 Januari 2024.

Pilihan Editor: Caleg DPD Sylviana Murni dan Istri Djarot Saiful Hidayat, Pemilik Dana Kampanye Terbesar di Dapil DKI