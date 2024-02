Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni Adu Balas di Media Sosial Maju Pilgub DKI Jakarta? Ini Profil Keduanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ridwan Kamil mengunggah video di Instagram pribadinya, @ridwankamil. Video tersebut memperlihatkan ia sedang mengenakan kemeja kotak-kotak biru dan membawa ransel dengan tulisan “Lagi jalan ke mana, Kang?” “OTW Jakarta nih”. Sementara itu, Ahmad Sahroni juga mengunggah foto dengan tulisan “Dari Tanjung Priok Untuk Jakarta” dalam akun Instagram pribadinya, @ahmadsahroni88. Unggahan keduanya ini memunculkan spekulasi terkait maju Pilkada DKI Jakarta 2024.

Aksi balas-balasan di media sosial antara Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni terus berlanjut. Bahkan, Sahroni mengunggah foto yang memperlihatkan ia bersama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil bersama Prabowo Subianto dengan tulisan “Pilgub DKI Kembali Memanas”.

Profil Ridwan Kamil

Ridwan merupakan eks Gubernur Jawa Barat yang baru purna tugas sejak 5 September 2023. Pria kelahiran 4 Oktober 1971 ini memulai pendidikan di Teknik Arsitek Institut Teknologi Bandung.

Dilansir Ppid.jabarprov, sebelum terjun ke dunia politik, Ridwan adalah seorang arsitek. Dikutip Mnaber.org, lalu, ia mendapat beasiswa melanjutkan pendidikan di Master of Urban Design University of California, Berkeley, AS. Saat tiba di Indonesia, ia masih berkecimpung dalam dunia arsitek.

Lalu, pada 2013, Ridwan memutuskan terjun dalam dunia politik menjadi Walikota Bandung usai menjadi pembawa acara I Love Bandung, Solusi Kamil. Keinginan tersebut muncul karena ia merupakan Angry Citizen yang ingin mengubah Bandung. Ia bersama Oded Muhammad Danial berhasil mengalahkan 7 pesaing lain yang diusung Partai Gerindra dan PKS.

Kemudian, Ridwan kembali maju ke Pilgub Jawa Barat pada 2018 bersama Uu Ruzhanul Ulum. Pasangan yang diusung Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai NasDem ini berhasil unggul.

Sebenarnya, Ridwan tidak ingin bergabung dalam partai politik yang diungkapkan ketika maju jadi Gubernur Jawa Barat. Namun, pada 2021, ia berlabuh pada Partai Golkar. Lalu, pada 18 Januari 2023, ia mengumumkan secara resmi menjadi kader Partai Golkar yang diangkat menjadi Wakil Ketua Umum menggalang pemilih Pemilu 2024.

Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasional Demokrat atau NasDem Ahmad Sahroni saat hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ucapan Anies Baswedan bakal pilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres ke Bareskrim Polri, Senin, 4 September 2023 . TEMPO/EKA YUDHA SAPUTRA

Profil Ahmad Sahroni

Bendahara Umum Partai NasDem ini lahir pada 8 Agustus 1977 di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia merupakan pengusaha dan politisi yang sekarang menjabat sebagai wakil pimpinan komisi III DPR RI. Ia juga memiliki hobi otomotif yang diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia. Bahkan, ia juga President Brotherhood Club Indonesia serta President Tesla Club Indonesia.

Mengacu dpr.go.id, lulusan STIE Pelita Bangsa Bekasi ini merupakan anak penjual nasi Padang di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejak kecil, ia harus melakukan beragam pekerjaan untuk mendapatkan uang jajan, seperti tukang ojek payung dan semir sepatu.

Sebelum terjun dalam dunia politik bersama Partai NasDem pada 2013, Sahroni lebih dahulu bekerja dalam beberapa perusahaan, seperti supir PT Niaga Gemilang Samudera, Kepala Operasional PT Millenium Inti Samudera, Direktur Utama PT Ekasamudera Lima, dan Direktur Utama PT Sagakos Intec.

Selain itu, saingan Ridwan Kamil yang terindikasi maju Pilgub DKI Jakarta 2024 ini juga aktif dalam organisasi sebagai berikut, seperti Ketua Bidang Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Ketua Komite tetap Hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara-Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, dan Ketua Bidang Ekonomi GARDA Pemuda Nasdem.

RACHEL FARAHDIBA R | YOLANDA AGNE | ANANDA BINTANG PURWARAMDHONA

