Profil Windy Idol yang Terseret Kasus Pencucian Uang Sekretaris MA. Ada Chat Mesra: Oke Cayank

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Windy Idol yang mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada kasus yang sama, KPK juga mengubah status Windy dari saksi menjadi tersangka.

Pimpinan KPK Alex Marwata mengetahui bahwa Hasbi Hasan dan Windy Idol jadi tersangka dugaan pencucian uang dari teletext. "Saya baca di teletext disebutkan di situ Hasbi Hasan dan Windy tersangka TPPU," katanya saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Februari 2024.

Pada persidangan 7 Maret 2024, Hasbi Hasan mengaku mengenal Windy Idol sejak lama dari 2016. Pada persidangan tersebut, tangkapan layar percakapan mesra mereka melalui WhatsApp ditunjukkan.

“Ini Pak Reza (yang chat): ‘Oke Cayang, waktumu istirahat, aku enggak bisa bobo, Buya Liman tidurnya ngorok’,” ujar Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan pesan Hasbi.

Selain terungkap chat mesra, Windy diduga juga menerima beberapa pemberian hadiah dari Hasbi. Windy diduga mendapatkan tiga tas mewah, yaitu tas Hermes tipe lindy ukuran sedang biru dan merah serta tas Dior merah muda ukuran sedang. Pasalnya, Windy diduga mengunggah foto menggunakan tas Hermes biru di akun Instagram.

Selain itu, dalam sidang pada 19 Desember 2023, Windy juga mengaku pernah melakukan tur helikopter bersama Hasbi di Bali.

“Pernah. Saya lupa, Pak (waktunya). Sekitar setahun atau dua tahun lalu,” tuturnya, seperti dikutip Antara.

Windy mengungkapkan tur naik helikopter dilakukan tanpa rencana karena dia dan kakaknya, Rinaldo Septariando sedang berlibur di Bali. Lalu, Hasbi mengajak Windy untuk menumpang helikopter. Bahkan, Hasbi diduga juga memberikan rumah kepada Windy. Namun, Hasbi menyangkal karena rumah yang dimiliki Windy lebih bagus daripada rumah pribadinya sehingga tidak mungkin dibelikan.

Profil Windy Idol

Pemilik nama lengkap Windy Yunita Ghemary ini lahir pada 2 Juni 1993 di Bangka Belitung. Ia merupakan finalis Indonesian Idol 2014 yang sekaligus menjadi langkah pertamanya terjun dalam dunia hiburan Indonesia.

Saat mengikuti audisi ajang tersebut, Windy ia masih berusia 20 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa. Dengan suara merdunya menyanyikan Domino milik Jessie J, ia berhasil memikat para juri, yaitu Anang Hermansyah, Tantri Kotak, dan Ahmad Dhani. Tiga juri tersebut sepakat memberikan Windy golden ticket yang membawanya pada babak selanjutnya. Saat di kompetisi tersebut, ia bersaing dengan kontestan lain yang kini memiliki nama besar, seperti Nowela, Virzha, dan Husein Alatas.

Windy berhasil mempertahankan posisinya sampai mencapai babak Spektakuler. Namun, perjalanan Windy harus berhenti di babak Spektakuler 7 ketika membawakan lagu All of Me milik John Legend.

Tereliminasi dari Indonesian Idol tidak mematahkan semangat Windy untuk tetap berkarier di dunia musik Indonesia. Ia pun membuktikan kemampuan bernyanyi dengan merilis beberapa single, seperti Masih Mencintaimu pada Agustus 2016, KeagunganMu pada Ramadhan 2018, dan Gelisah Hati.

Saat ini, Windy Idol yang sudah menjadi tersangka terseret dalam korupsi Hasbi Hasan. Ia beberapa kali diperiksa penyidik KPK terkait kasus suap dan pencucian uang Hasbi Hasan, yaitu pada 29 Mei 2023, 15 Agustus 2023, 19-20 September 2023, dan 12 Oktober 2023. Penyidik KPK memeriksa Windy karena hubungan keduanya dalam pendirian rumah produksi Athena Jaya Production.

RACHEL FARAHDIBA R | MUTIA YUANTISYA

Pilihan Editor: Hasbi Hasan dan Windy Idol Tersangka TPPU, Ini Kata Wakil Ketua KPK