Korlantas Polri Terapkan Ganjil Genap di Sejumlah Tol Selama Mudik Lebaran 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap di sejumlah ruas jalan tol selama angkutan mudik lebaran 2024. Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, mengatakan pelanggar ganjil genap akan ditilang elektronik melalui kamera ETLE. “Kami akan membatasi mobilitas kendaraan dengan menerapkan ganjil genap,” katanya dalam keterangan resmi, Ahad, 17 Maret 2024.

Aan berkata petugas tidak akan menghentikan atau meminta pelanggar ganjil-genap berputar balik. Sebab, kamera ETLE mobile akan ditempatkan di gerbang-gerbang tol yang memang diberlakukan pembatasan melalui ganjil genap. Penerapan sistem ganjil-genap akan dimulai dari Kilometer (KM) 0 hingga KM 141 Tol Jakarta-Cikampek dengan menyesuaikan kondisi lapangan.

Adapun jadwal lengkap pemberlakuan sistem ganjil-genap selama mudik lebaran, yaitu:

Arus Mudik

Ganjil Genap (KM 0-KM 141)

5-7 April 2024 (14.00-24.00 WIB)

8 April 2024 (8.00-24.00 WIB)

9 April 2024 (8.00-24.00 WIB)

Arus Balik

Ganjil Genap (KM 414-KM 0)

12 April 2024 (14.00-24.00 WIB)

13 April 2024 (8.00-24.00 WIB)

14-16 April 2024 (8.00-8.00 WIB)

Tidak hanya itu, sebelumnya, Korlantas mengatakan akan menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan tol pada saat arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri 1445H/2024.

Rekayasa lalu lintas ini berupa sistem satu arah (one way) dan contraflow (lawan arah).

Sistem Satu Arah (One Way)

Sistem satu arah pada arus mudik akan diterapkan mulai dari KM 72 Tol Cipali sampai Km 414 jalan tol Semarang-Batang.

Berikut jadwal one way untuk arus mudik:

Jumat, 5 April – Minggu, 7 April, pukul 14.00 WIB – 24.00 WIB

Senin, 8 April – Selasa, 9 April, pukul 8.00 WIB – 24.00 WIB

Pada saat pemberlakuan sistem satu arah, kendaraan dari Tol Cisumdawu yang menuju Cikampek atau Jakarta akan keluar di gerbang tol (GT) Cimalaka dan Cisumdawu Jaya.

Sementara itu, sistem one way untuk arus balik dijadwalkan sebagai berikut:

Jumat, 12 April, pukul 14.00 WIB – 24.00 WIB

Minggu, 14 April – Selasa, 16 April, pukul 14.00 WIB – 8.00 WIB

Pada saat pemberlakuan one way pada ruas Tol Cipali, kendaraan dari Tol Cisumdawu yang menuju Cirebon atau Semarang akan keluar di GT Cimalaka dan Cisumdawu Jaya.

Sistem Contraflow

Sistem contraflow akan diterapkan untuk arus mudik pada hari Jumat, 5 April dari pukul 14.00 sampai Kamis, 11 April pukul 24.00 WIB.

Contraflow saat arus balik mulai Jumat, 12 April, pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan hari Selasa, 16 April, pukul 8.00 dari KM 72 Tol Cipali sampai KM 36 Tol Jakarta Cikampek.

