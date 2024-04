Pemberlakuan Sistem One Way Arus Balik Lebaran dari Kalikangkung ke Cipali Ditunda, Ini Alasannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga mengumumkan penundaan penerapan sistem satu arah (one way) dari Gerbang Tol Kalikangkung KM 414 ke Gerbang Tol Utama Cipali KM 72 pada arus balik Lebaran, hari ini. Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani mengatakan, semula pemberlakuan one way dijadwalkan mulai Jumat siang pukul 14.00 WIB.

"Kami mendapat informasi penundaan dari pihak kepolisian karena pergerakan kendaraan di saat arus balik ini belum signifikan," kata Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani di Cikampek, Jumat 12 April 2024, seperti dilansir dari Antara.

Faiza mengatakan kebijakan penundaan rekayasa lalu lintas ini diambil kepolisian setelah melihat arus balik Lebaran belum signifikan. Jumlah kendaraan di jalan tol yang masuk ke sejumlah gerbang tol arah Jakarta masih di bawah indikator.

"Ini sifatnya situasional sesuai dengan kondisi kendaraan dan untuk pemberlakuan sistem ini nanti akan diumumkan RTMC Polri," kata dia.

Jasa Marga, kata Faiza, siap mendukung implementasi surat keputusan bersama (SKB) dalam bentuk rekayasa lalu lintas yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas di jalan nasional, termasuk jalan tol.

Di dalam SKB juga disebutkan dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, kepolisian dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian.

"Untuk itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik menggunakan jalan tol diimbau untuk dapat terus memantau informasi terkini mengenai rencana rekayasa lalu lintas tersebut melalui kanal informasi Jasa Marga dan juga kanal informasi milik Kepolisian," kata dia.

