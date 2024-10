Perbandingan Harta Kekayaan 7 Menko Prabowo, Siapa yang Paling Tajir?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto resmi melantik para menteri di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dari 48 menteri yang dilantik, terdapat tujuh menteri koordinator (menko), yaitu Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; serta Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kemudian, Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK); Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Lantas, siapa menko yang paling kaya?

Harta Kekayaan Budi Gunawan

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi tercatat mempunyai harta sebesar Rp22.897.379.555 saat masih menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) per 26 Juli 2013.

Berikut rincian harta kekayaan Budi Gunawan:

- Tanah dan bangunan: Rp21.543.934.000.

- Alat transportasi dan mesin lainnya: Rp475.000.000.

- Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya: Rp40.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp215.000.000.

- Surat berharga: -

- Giro dan setara kas lainnya: Rp383.445.555 dan US$ 24.000.

- Utang: -

Dalam LHKPN-nya, Budi mengaku memiliki 37 bidang tanah dan/atau bangunan. Aset-aset properti tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Subang, Bogor, Bandung, Bekasi, dan Serang, dengan luas berkisar antara 80 hingga 21.270 meter persegi.

Dia juga mempunyai dua unit kendaraan bermotor, meliputi mobil Nissan Juke (2011) dan mobil Mitsubishi Pajero Sport (2011). Dia juga mengelola usaha Lila Embroidery.

Harta Kekayaan Yusril Ihza Mahendra

Sementara itu, Yusril terpantau memiliki harta sebesar Rp1.623.362.911 ketika di akhir masa jabatannya sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 31 Mei 2007. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 20.310.000.

- Alat transportasi dan mesin lainnya: Rp 105.000.000.

- Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya: Rp 94.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 1.328.677.000.

- Surat berharga: -

- Giro dan setara kas lainnya: Rp 75.375.911.

- Utang: -

Dalam LHKPN-nya, Yusril menyebut kepemilikan atas satu bidang tanah di Kabupaten Belitung seluas 1.354 meter persegi. Dia juga mempunyai dua unit alat transportasi, yaitu motor NSU (1972) yang berasal dari hibah dan mobil Volvo (2006) dari hasil usaha sendiri. Dia juga mengelola dua lahan perkebunan dengan luas 2,7 hektare dan 4 hektare.

Harta Kekayaan Airlangga Hartarto

Airlangga terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 26 Maret 2024, ketika masih menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, yaitu mencapai Rp411.677.681.844. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp107.895.026.002.

- Alat transportasi dan mesin: Rp2.895.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp873.500.000.

- Surat berharga: Rp56.434.996.702.

- Kas dan setara kas: Rp305.846.483.361.

- Harta lainnya: Rp16.637.735.150.

- Utang: Rp78.905.059.371.

Harta kekayaan Airlangga didominasi oleh tujuh bidang tanah dan/atau bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar, Manado, dan Australia, dengan luas 200-40.455 meter persegi.

Dia juga mengoleksi lima unit kendaraan bermotor, meliputi mobil BMW 740 LI G12 CKD AT (2019), mobil Toyota Vellfire (2017), mobil Toyota Jeep LC 200 HDTP (2014), mobil Toyota Kijang Innova (2015), dan mobil Toyota Kijang Innova (2016).

Harta Kekayaan Pratikno

Selanjutnya, harta kekayaan Pratikno yang dilaporkan ke KPK sebesar Rp15.055.974.417 saat masih menjabat sebagai Mensesneg Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin per 28 Maret 2024. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp7.364.096.250.

- Alat transportasi dan mesin: Rp840.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp367.048.100.

- Surat berharga: Rp426.307.930.

- Kas dan setara kas: Rp7.070.732.376.

- Harta lainnya: Rp299.557.331.

- Utang: Rp1.331.767.570.

Dalam LHKPN-nya, Pratikno mengaku mempunyai empat bidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Sleman, Yogyakarta dengan luas 300 hingga 851 meter persegi.

Dia juga membeli tiga unit alat transportasi, yaitu mobil Toyota Yaris Hatchback (2010), mobil Toyota Crown Sedan (2009), dan mobil Suzuki Jimny SUV (2020).

Harta Kekayaan AHY

AHY terpantau terakhir kali menyerahkan LHKPN di awal masa jabatannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) era Jokowi-Ma’ruf Amin. Jumlah hartanya mencapai Rp116.530.289.450 per 8 Mei 2024.

Berikut rinciannya harta kekayaan AHY:

- Tanah dan bangunan: Rp35.348.295.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp6.914.500.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp5.175.000.000.

- Surat berharga: Rp3.062.750.000.

- Kas dan setara kas: Rp65.730.390.551.

- Harta lainnya: Rp299.353.899.

- Utang: -

Dalam LHKPN-nya, AHY menyebut kepemilikan atas dua bidang tanah dan/atau bangunan seluas 90 hingga 669 meter persegi di Jakarta Selatan.

Dia juga mengoleksi tujuh unit alat transportasi, meliputi mobil Nissan NP300 NAV VL254WATDC (2015), mobil Mercedes Benz S450L V222 AT CK (2018), mobil Lexus LX 570 4x4 AT (2017), mobil Mercedes Benz GLS 4504 MATX167ATCK (2020), mobil Wuling E230 REV30KW3LV24X2A (2022), mobil Mercedes Benz V250 AVA LONG 4474 AT (2022), dan motor Vespa GTS 140I GET SUPERSPORT (2023).

Harta Kekayaan Cak Imin

Berikutnya, ada Cak Imin yang melaporkan jumlah harta kekayaannya ketika maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp25.975.043.212 per 17 Oktober 2023.

Berikut rinciannya harta kekayaan Cak Imin:

- Tanah dan bangunan: Rp24.700.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp259.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp171.500.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp844.543.212.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Harta Cak Imin didominasi oleh lima bidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jakarta Selatan, dengan luas 300 hingga 1.070 meter persegi. Dia juga mempunyai dua alat transportasi, yaitu motor Piaggio (2007) dari hasil sendiri dan mobil Toyota Alphard Minibus (2009) dari warisan.

Harta Kekayaan Zulkifli Hasan

Sementara itu, LHKPN terakhir Zulhas menunjukkan jumlah harta sebesar Rp32.612.623.713 saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin per 22 Maret 2024. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp13.245.108.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp1.000.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp1.600.000.000.

- Surat berharga: Rp4.990.000.000.

- Kas dan setara kas: Rp11.777.515.467.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Dalam LHKPN-nya, Zulhas menyebutkan kepemilikan atas sembilan bidang tanah dan/atau bangunan di Jakarta Timur dan Bogor, dengan luas 57-3.700 meter persegi.

Dia juga membeli dua unit kendaraan bermotor roda empat, meliputi mobil Toyota Alphard Minibus (2009) dan mobil Toyota Alphard (2019).

