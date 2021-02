Anies Baswedan Inginkan Regulasi Hadapi Masa Pascapuncak Pandemi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menyiapkan regulasi untuk menghadapi masa setelah puncak pandemi Covid-19. Diskusi yang membahas hal teknis akan digelar bersama dengan instansi terkait.

"Kami ingin siapkan untuk fase pascapuncak pandemi ini," kata dia dalam diskusi virtual, Selasa, 24 November 2020. Pernyataan ini disampaikan kepada Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin serta Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menjadi narasumber diskusi hari ini.

Anies tertarik dengan pemaparan keduanya soal perekonomian dan pelaku usaha di masa pandemi Covid-19. Menurut dia, lebih baik pemerintah DKI Jakarta bersiap-siap menyusun regulasi yang dirasa perlu. Eksekusinya dijalankan jika sudah tiba waktunya.

"Time arise-nya kapan, we don't know yet. Tapi set of policy-nya saya rasa kami mulai susun dari sekarang."

Hingga kini wabah Covid-19 masih merundung Jakarta. Kasus baru terus bertambah setiap harinya. Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai gelombang pertama pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir.