Panitia Formula E Sebut Persiapan Sesuai Rencana Meski Atap Tribun Roboh

Replika mobil balap Formula E Jakarta dipajang di area car free day Bundaran HI, Minggu, 29 Mei 2022. TEMPO/Khory

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto mengatakan kesiapan ajang balap mobil listrik internasional Formula E Jakarta tetap sesuai rencana meski ada insiden atap tribun penonton roboh akibat angin kencang.

Widi menjelaskan persiapan dari segi sirkuit Formula E hingga sarana serta prasarana lainnya terus diselesaikan semua. Pasalnya pihak panitia akan melakukan homologasi dengan tim FEO Jakarta.

"Tim FEO Jakarta akan datang dan melakukan homologasi. Menurut saya, ini yang harus dipersiapkan, tapi anyway on track kami semua selesaikan," kata Widi saat ditemui di area car free day Bundaran HI, Jakarta Pusta, Ahad, 29 Mei 2022.

Soal atap tribun penonton Formula E yang roboh, Widi enggan berkomentar banyak. "Kami tunggu nanti, kan, ada lebih detail lagi. Saya rasa belum saatnya untuk dijelaskan di sini," katanya.

Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni di Jakarta, Sabtu, mengatakan robohnya atap tribun penonton kategori grandstand itu disebabkan hujan deras yang mengguyur Ibu Kota. "Badai tadi malam," kata Sahroni melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2022

Menurut dia, atap tribun Formula E yang roboh hanya ada satu, yaitu untuk kategori penonton grandstand. Saat ini, lanjut dia, petugas sedang memperbaiki atap yang runtuh itu. "Sedang dinaikkan kembali. Aman," imbuhnya.

Foto atap penonton di Sirkuit Formula E Jakarta yang roboh itu beredar di media sosial yang diunggah seorang warganet.

