Jalur Puncak Dipadati Kendaraan Saat Libur Lebaran, Polres Bogor Siagakan 250 Personel hingga Berlakukan One Way

TEMPO.CO, Bogor - Polres Bogor menyiagakan 250 anggotanya untuk pengamanan lalu lintas di jalur Puncak, Kabupaten Bogor saat masa libur Lebaran 2023. Kepadatan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak membuat Polres Bogor menerapkan sistem one way atau satu arah untuk mengurai kemacetan.

"Hari ini kami gelar personel sekitar 250 anggota, yang kami sebar di beberapa titik di jalur kawasan Puncak untuk mengurai kepadatan kendaraan," kata Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin di Pos TMC Gadog. Senin, 24 April 2023.

Sistem one way pun akan diberlakukan karena jumlah kendaraan naik signifikan menuju Puncak pada hari ini. "Belum lagi kendaraan yang kemarin naik masih ada di atas. Waktunya situasional," kata Iman.

X

Sesuai informasi dan data yang diperoleh oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Bogor sejak Ahad pagi hingga Senin pagi tercatat setidaknya sudah ada 25 ribu hingga 30 ribu kendaraan roda empat yang memasuki kawasan Puncak.

Menurut Iman, jumlah kendaraan roda dua jauh yang masuk ke Jalur Puncak lebih banyak lagi.

Para pengendara umumnya menyerbu tempat wisata di kawasan Puncak pada masa libur Lebaran 2023. "Hal ini berdampak pada kepadatan kendaraan, terlihat di beberapa simpul dan petugas kami mengatur," ujar Iman.

Kapolres Bogor mengatakan, pada Senin pagi kepolisian akan memberlakukan one way ke arah Puncak. "Nanti siang dan sepertinya agak maju kita one way-kan menuju Jakarta untuk menguras kepadatan kendaraan kemarin yang masih di atas dan ditambah dengan jumlah kendaraan hari ini yang mau pulang," kata Iman.

Kepadatan kendaraan wisatawan di Jalur Puncak tidak hanya memenuhi jalur utama atau jalan Raya Bogor-Cianjur, namun juga di pelbagai jalur alternatif seperti Pasir Muncang Megamendung dan Pasir Angin atau Bukit Pelangi. Kendaraan wisatawan yang melalui jalan alternatif pun terpantau padat dan beberapa di antaranya mogok.

M.A MURTADHO

Pilihan Editor: Jalur Puncak Kerap Macet, Plt Bupati Bogor Minta Kemenhub Bangun Underpass di Pasar Cisarua