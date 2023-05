Peringatan May Day, Ini Sejarah Partai Kalangan Buruh di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Dua hari lalu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut bahwa nantinya akan ada sebanyak 50 ribu massa yang menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin, 1 Mei 2023 di DKI Jakarta.

Sementara itu, Said Iqbal menyebut bahwa aksi May Day tidak hanya dirayakan di Jabodetabek, melainkan turut digelar di sejumlah provinsi. Bahkan menurut pria yang turut menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut, mengklaim bahwa sebanyak 38 provinsi akan menggelar aksi May Day secara serentak.

Baca Juga: YLBHI Sebut May Day 2023 Posisi Buruh Makin Sulit Setelah Terbit UU Cipta Kerja

“Massa buruh yang hadir pada May Day 2023 ini merupakan gabungan dari sejumlah kelompok buruh di Indonesia,” kata Said pada Sabtu, 29 April 2023 di Jakarta.

Sejarah Partai Buruh di Indonesia

X

Seperti dilansir dari laman partaiburuh.or.id, Partai Buruh dibangun dan didirikan oleh para pendiri yang berasal dari 4 konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, dan organisasi petani serta nelayan terbesar di Indonesia. Berikut merupakan susunan organisasi yang menyusun atau membentuk Partai Buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)

Serikat Petani Indonesia (SPI)

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas, dan Umum (FSP KEP)

Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES Reformasi)

Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FPTHSI)

Gerakan Perempuan Indonesia (GPI)

Sejarah partai kaum buruh di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah gerakan buruh di Indonesia.

Seperti dilansir dari artikel yang diterbitkan oleh Endra Wijaya dengan judul “Pendekatan Historis dan Politik Hukum Terhadap Keberadaan Partai Kaum Buruh di Indonesia” menyebut bahwa gerakan buruh di Indonesia diinisiasi oleh Henk Sneevliet, seorang Belanda yang diduga menjadi orang pertama yang menyebarkan ide-ide sosialis di Indonesia.

Ide-ide yang disebarkan oleh Sneevliet turut mempengaruhi pribumi setempat sehingga mendorong terbentuknya Vereeniging van Spoor-en TramwegPersoneel (VSTP) atau Serikat Buruh Kereta Api dan Kereta Listrik yang merupakan serikat buruh pertama di Indonesia.

Nama Partai Buruh di Tanah Air muncul pertama kali pada kurun waktu 1940-an yang mulanya merupakan sebuah organisasi bernama Barisan Buruh Indonesia dan didirikan pada 15 September 1945. Namun demikian, pada masa Orde Baru partai buruh yang telah terbentuk pada masa orde lama dipaksa melebur di antara salah satu organisasi sosial politik yang diakui oleh pemerintahan orba, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar.

Memasuki era Reformasi, pada Pemilu 2004 tercatat hanya satu partai buruh yang mengikuti kontestasi, yakni Partai Buruh Sosial Demokrat. Berikutnya pada 2009 hanya terdapat satu partai kalangan buruh yang mengikuti kontestasi dan merupakan cikal bakal Partai Buruh saat ini.

TIM TEMPO

Pilihan editor : Peringatan May Day di Stadion Rawa Badak Jakut, Disediakan Hadiah Utama 3 Sepeda Motor

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.