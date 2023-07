Proyek JIS di Situs Buro Happold, Sempat Hilang kini Muncul Lagi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek Jakarta International Stadium (JIS) sempat dikabarkan hilang dalam daftar portofolio Buro Happold di situs resminya di tengah pro-kontra rencana renovasi. Dalam pembangunan JIS, Buro Happold ditunjuk oleh Jakarta Konsultindo (JakKon).

Buro Happold merupakan perusahaan konsultan desain konstruksi asal Inggris dengan pengalaman lebih dari 45 tahun. Mereka ikut terlibat dalam pembangunan sejumlah stadium seperti kandang Tottenham Hotspur hingga Stadion Olimpiade London 2012.

Hilangnya proyek JIS dari daftar portofolio Buro Happold di situs resminya diceritakan salah satu pengguna Twitter, M. Ridha Intifadha. “Link soal JIS ini juga sudah tidak bisa diakses. Katanya… “The page you require is currently not available, please contact one of our specialists on this page for more information” tulisnya di akun @RidhaIntifadha, Jumat, 7 Juli 2023.

Tempo mencoba mengakses laman resmi Buro Happold pada Sabtu, 8 Juli 2023 sekitar pukul 7.00 dan mengalami hal serupa.

Sejumlah pengguna Twitter pun menyuarakan hal serupa. “Lah iya udah ga tersedia..’ tulis @rd41_hart sambil menyertakan video screen capture saat dia mencoba mengakses informasi JIS di situs Buro Happold.

“Td ngecek ke web nya iya lagi ga ada Ngeri politik bisa ampe membunuh akal dan nurani gini,” tulis @piki_ajah.

Namun, pagi ini, Ahad, 9 Juli 2023 informasi soal JIS sudah muncul kembali di situs resmi Buro Happold. Mereka menyebut JIS sebagai stadion yang mempromosikan inklusi sosial.

Mereka menyatakan diminta memberi masukan desain stadion yang tak hanya memberi kesan baik ke penonton tapi juga membawa manfaat untuk masyarakat luar.

“Stadion itu sendiri harus mampu beradaptasi untuk mengakomodasi berbagai olahraga, musik, konferensi, dan acara lainnya, tanpa mengorbankan pengalaman pengunjung. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memberikan fleksibilitas sekaligus menilai pergerakan dan keselamatan orang di dalam stadion dan di seluruh pembangunan di sekitarnya. Ini termasuk mobilitas dan aksesibilitas, serta perencanaan infrastruktur dan transportasi,” tulis keterangan Buro Happold soal JIS.

