Tak Tahu JIS Sempat Hilang Dari Daftar Portofolio Buro Happold, Heru Budi: Apa Sih Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak tahu Jakarta International Stadium (JIS) sempat hilang dari daftar portofolio perusahaan Buro Happold. Heru juga tidak tahu perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultansi internasional itu yang digunakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk memberi rekomendasi agar JIS sesuai standar FIFA.

“Saya belum baca. Saya nggak baca, apa sih itu?,” kata Heru Budi saat ditemui di wilayah Jakarta Timur, Selasa, 11 Juli 2023.

Kepala Sekretariat Presiden itu pun belum mendapat laporan dari Jakpro sebagai pengelola JIS mengenai Buro Happold yang disebut oleh jubir Anies Baswedan turut terlibat dalam proyek pembangunan JIS.

“Belum,” ujarnya.

Namun demikian, Heru Budi menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta berupaya memperbaiki, menyempurnakan sarana dan prasaran pendukung JIS.

“Yang penting JIS adalah stadiun yang sudah baik, cukup bagus. Sarana, prasarana Pemda perbaiki supaya bisa dipakai untuk segala event,” tuturnya.

Sebelumnya, Proyek Jakarta International Stadium (JIS) sempat dikabarkan hilang dalam daftar portofolio Buro Happold di situs resminya. Nama JIS hilang di tengah pro-kontra rencana renovasi. Dalam pembangunan JIS, Buro Happold ditunjuk oleh Jakarta Konsultindo (JakKon).

Buro Happold merupakan perusahaan konsultan desain konstruksi asal Inggris dengan pengalaman lebih dari 45 tahun. Mereka ikut terlibat dalam pembangunan sejumlah stadium seperti kandang Tottenham Hotspur hingga Stadion Olimpiade London 2012.

Hilangnya proyek JIS dari daftar portofolio Buro Happold di situs resminya diceritakan salah satu pengguna Twitter, M. Ridha Intifadha. “Link soal JIS ini juga sudah tidak bisa diakses. Katanya… “The page you require is currently not available, please contact one of our specialists on this page for more information” tulisnya di akun @RidhaIntifadha, Jumat, 7 Juli 2023.

Tempo mencoba mengakses laman resmi Buro Happold pada Sabtu, 8 Juli 2023 sekitar pukul 7.00 dan mengalami hal serupa.

Namun, pada Ahad pagi, 9 Juli 2023 informasi soal JIS sudah muncul kembali di situs resmi Buro Happold. Mereka menyebut JIS sebagai stadion yang mempromosikan inklusi sosial.

