Dukung Satgas PPKS, Aliansi BEM UI Pasang Spanduk di Gedung Rektorat

TEMPO.CO, Depok - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) beri dukungan terhadap Satuan tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dukungan diberikan karena Satgas PPKS menghentikan aktivitasnya karena tidak mendapat sokongan dana dari Universitas Indonesia (UI).

Dukungan itu diberikan dalam bentuk aksi simbolik di Lapangan Rotunda UI, Depok, Kamis, 27 Juli 2023. Puluhan mahasiswa BEM UI mengenakan pakaian hitam dan membawa spanduk dengan tulisan cat semprot merah.

Adapun dalam spanduk tersebut berisi tulisan GEDUNG PARA PREDATOR dengan tagar #NoJusticeInUI dan #UimanaArkun.

Para mahasiswa kemudian bergerak ke depan gedung rektorat UI, sambil membawa spanduk.

"Gua enggak mau lihat muka lu ya, gua maunya Ari Kuncoro nih," kata seorang peserta aksi kepada belasan sekuriti yang berjaga di depan gedung rektorat UI, Kamis, 27 Juli 2023.

Para mahasiswa memasang spanduk itu ke tiang pintu masuk gedung rektorat UI. Sekuriti hanya berjaga agar mahasiswa tidak masuk ke gedung rektorat.

Usai memasang spanduk bertuliskan GEDUNG PARA PREDATOR dengan tagar #NoJusticeInUI dan #UimanaArkun dan flyer We stand with Satgas And Victims Not Ari Kuncuro, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM UI berfoto di kiri dan kanan spanduk tersebut.

