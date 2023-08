Kota dengan Polusi Udara Tertinggi Versi IQAir Pagi Ini: Depok, Tangsel, Tangerang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kota Depok menjadi kota paling berpolusi di Indonesia pagi ini dengan indeks kualitas udara (AQI) menyentuh 203 AQI US. Angka tersebut menunjukkan tingkat polusi udara Depok sangat tidak sehat.

Informasi itu terpantau dalam situs IQAir dengan ukuran polutan utama PM2.5 dan konsentrasi 153µg/m³. Data ini tercatat per pukul 07.00 WIB secara real time.

"Konsentrasi PM2.5 di Kota Depok saat ini 30.6 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO (World Health Organization)," demikian keterangan di situs pemantau kualitas udara tersebut pada Kamis pagi, 24 Agustus 2023.

Kota paling berpolusi selanjutnya adalah Tangerang Selatan. Indeks kualitas udara di sana mencapai 197 AQI US alias tidak sehat.

Selanjutnya disusul Kota Tangerang, Pasarkemis, Serpong, dan Karawang. Lalu Jakarta, Kota Surabaya, Cileungsir, dan Cibinong. Kota-kota ini berada di provinsi Jawa Barat (lima kota), Banten (tiga kota), Jakarta (satu kota), dan Jawa Timur (satu kota).

Berikut rincian 10 kota dengan tingkat polusi udara tertinggi pada pagi ini.

1. Kota Depok, Jawa Barat: 203 AQI US (sangat tidak sehat)

2. Tangerang Selatan, Banten: 197 AQI US (tidak sehat)

3. Kota Tangerang, Banten: 179 AQI US (tidak sehat)

4. Pasarkemis, Jawa Barat: 174 AQI US (tidak sehat)

5. Serpong, Banten: 169 AQI US (tidak sehat)

6. Karawang, Jawa Barat: 163 AQI US (tidak sehat)

7. Jakarta: 162 AQI US (tidak sehat)

8. Kota Surabaya, Jawa Timur: 162 AQI US (tidak sehat)

9. Cileungsir, Jawa Barat: 161 AQI US (tidak sehat)

10. Cibinong, Jawa Barat: 160 AQI US (tidak sehat)

