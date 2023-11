Coldplay Konser di GBK, Chris Martin Bawakan Pantun: Pinjam Dulu Seratus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Coldplay menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) kemarin malam. Dalam salah satu kesempatan di sela-sela membawa lagu, sang vokalis, Chris Martin, melontarkan pantun sambil memainkan piano.

"Hari Selasa ujian fisika, yang belajar dia lulus. Apa kabar Kota Jakarta? Boleh dong pinjam seratus," kata Chris di atas panggung.

Mendengar pantun tersebut, penonton sontak teriak histeris. Kemudian, vokali band asal London, Inggris itu juga berpantun untuk kedua kalinya.

"Jalan kaki sampai Senayan, sambil membeli duku. Jakarta kota impian, Coldplay is here for all of you," ucapnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penonton yang menyimak bait per bait pantun milik Chris pun dengan spontan menyahut. "Cakep!" tutur semua penonton.

Baca Juga: Polisi Terima Laporan 73 Orang Tertipu Pembelian Tiket Konser Coldplay

Riuh penonton juga terdengar saat Chris Martin berbicara dalam bahasa Indonesia. Di antaranya terima kasih, apa kabar, dan selamat malam. Penyanyi itu juga sempat membuka konser dengan salam. "Assalamu'alaikum," katanya.

Berdasarkan pantauan TEMPO, konser ini dimulai sejak pukul 8.00. Penyanyi lokal seperti Maliq and D'Essentials juga turut meramaikan konser. Kemudian secara resmi konser selesai pada pukul 22.55.