Kaleidoskop 2023: Papan Relawan Ganjar, Susu Gratis Gibran, dan CFD

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tulisan kaleidoskop 2023 ini merangkum peristiwa di metropolitan Jakarta dan sekitarnya yang mendapat perhatian besar dari pembaca atau publik sepanjang triwulan akhir tahun ini. Dari sederet peristiwa dan berita yang ada, berikut kami pilihkan 12 di antaranya yang menghiasi kalender Oktober-November-Desember.

OKTOBER

1. Relawan Ganjar Diusir dari Kawasan CFD

Relawan Dulur Ganjar Pranowo Milenial diusir oleh Satpol PP DKI Jakarta dari kawasan car free day. Gara-garanya, membawa papan bergambar wajah capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dengan papan itu, relawan menawari warga membuat foto diri sebagai capres yang diusung PDIP, PPP, Perindo, dan Partai Hanura itu.

Aktivitas bernuansa kampanye politik itu jelas dilarang di kawasan CFD atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Itu sebabnya pengusiran dilakukan terhadap tujuh relawan tersebut.

Ketua Fraksi PDIP kala itu, Gembong Warsono, menyebut relawan itu tidak melalui izin partai. Sedangkan Sekretaris Jenderal Dukung Ganjar Pranowo 8 (DGP8), Tiomora Ester Maria Sitanggang, mengatakan apara anggotanya itu di lokasi CFD hanya untuk menyeberang jalan menuju Sekretariat Bersama Relawan Ganjar.

2. Operasi Amandel Jadi Mati Batang Otak di Bekasi

Alvaro (7 tahun) diduga menjadi korban malpraktik di Rumah Sakit Kartika Husada, Kota Bekasi. Bocah ini didiagnosis mengalami mati batang otak setelah menjalani operasi amandel.

Tak seperti kakaknya yang lancar menjalani operasi itu, Alvaro sempat kritis hingga tidak sadarkan diri pascamenjalani operasi. Sebanyak 80 rumah sakit disebutkan menolak dijadikan rujukan ketika kondisi Alvaro memburuk.

Alvaro tak berhasil melewati masa kritisnya setelah koma 13 hari. Dia dinyatakan meninggal pada 2 Oktober 2023. Saat itu orang tua Alvaro telah lebih dulu melaporkan mulai dari direktur rumah sakit hingga dokter yang menangani Alvaro ke Polda Metro Jaya.

3. Anak Pamen TNI AU Tewas Terbakar

Seorang remaja laki-laki inisial CHR (16 tahun), anak perwira menengah TNI AU, ditemukan tewas terbakar di Pos Spion ujung Landasan 24, Halim Perdanakusuma. Setelah diperiksa, polisi menemukan sebanyak enam luka tusuk di tubuh korban.

Polisi menduga CHR bunuh diri dan menghentikan penyelidikan. Dasarnya adalah, sebelum tewas, korban bersepeda sendirian dari rumahnya ke pos spion tanpa diikuti seseorang. Di dalam pos spion juga tidak ditemukan jejak DNA selain milik korban.

Menurut keterangan polisi, korban juga meninggalkan pesan terakhir di secarik kertas. Korban juga sempat menuliskan pesan di akun game Roblox miliknya yang berisi "Hi, if you see this, I'm probably already dead."

4. Misteri Siswi SD Tewas Jatuh dari Lantai 4 Sekolah

Seorang siswi SDN 06 Petukangan Utara, Jakarta Selatan, tewas terjatuh dari lantai empat gedung sekolahnya. Hingga saat ini, dan setelah memeriksa sebanyak 12 saksi, kepolisian setempat belum juga mengungkap kesimpulan sebab siswi itu jatuh.

Dari informasi kronologi yang ada, peristiwa ini terjadi setelah kegiatan pembiasaan di sekolah itu yang yang dimulai pukul 06.30 WIB dan juga diikuti oleh korban. Kegiatan pembiasaan adalah mengumpulkan seluruh siswa SD kelas satu hingga enam untuk berbaris sesuai dengan kelasnya.

Waktu itu disebutkan terjadi dorong-dorongan antara siswi itu dengan salah satu temannya. Tapi, wali kelas berhasil menasehati sehingga kedua anak muridnya itu bersalaman. Namun, setelah itu, SR izin pergi ke kamar mandi dan tidak kembali ke kelas hingga seorang guru melihat korban sudah tergeletak di lantai dasar.