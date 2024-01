Sebelum Debat Capres, Acara yang Pernah Digelar di Istora Senayan dari Konser K-Pop sampai Musra Relawan Jokowi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 7 Januari 2024, debat capres ketiga akan dilangsungkan dengan perluasan tema yang meliputi isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Debat ketiga ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Penetapan lokasi ini sudah berdasarkan kesepakatan hasil pertemuan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), tim paslon, dan media penyelenggara.

“Bertempat di Istora Senayan,” tutur Wakil Ketua Divisi Penyelenggaraan Teknis, August Mellaz di gedung KPU, pada Rabu, 3 Desember 2023.

Istora Senayan yang berada dalam kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta memang sudah lama menjadi tempat penyelenggaraan besar, baik dihadiri selebritas atau tokoh Indonesia maupun luar negeri. Berikut terdapat beberapa acara yang digelar lebih dahulu di Istora Senayan sebelum penyelenggaraan debat capres, yaitu:

Turnamen Bulu Tangkis BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open 2023

Turnamen ini digelar pada 13-18 Juni 2023 di Istora Senayan. Meskipun masih menjadi tuan rumah, tetapi Indonesia gagal meraih gelar juara. Anthony Sinisuka Ginting yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di pertandingan puncak kalah melawan Viktor Axelsen dari Denmark dalam Tunggal Putra. Selain itu, terdapat pula pertandingan kategori lain dalam turnamen ini, yaitu Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran.

Musyawarah Rakyat (Musra)

Puncak acara Musa dilangsungkan pada 14 Mei 2023 di Istora Senayan yang turut dihadiri Presiden Jokowi. Pada acara ini, penanggung jawab Musra, Budi Arie Setiadi mengungkapkan, Jokowi memberikan arahan ihwal sikap politik Musra dalam Pemilu 2024. Sementara itu, Musra juga telah menetapkan tiga nama capres dan empat nama cawapres yang akan diserahkan ke Jokowi. Tiga capres tersebut, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Sementara itu, kandidat cawapres yang dipilih, yaitu Mahfud MD, Moeldoko, Arsyad Rasyid, dan Sandiaga Uno.

Konser God Bless

Pada 10 November 2023, God Bless tampil membawakan lagu hits miliknya ketika Konser Emas 50 tahun di Istora Senayan, Jakarta. God Bless membawakan 18 lagu yang diiringi Tohpati Orchestra dan beberapa musisi ternama, seperti Padi Reborn, Kaka Slank, Eet Sjahranie, dan Nicky Astria.

Lee Seung Gi

Selain tokoh dan artis Indonesia, Istora Senayan juga dikunjungi oleh aktor sekaligus penyanyi Korea Selatan, Lee Seung Gi. Ia sukses menggelar konser di Istora Senayan pada 24 Juni 2023 yang bertajuk “2023 Asia Tour Lee Seung Gi THE DREAMER’s DREAM-Chapter 2”. Konser ini berlangsung sekitar 2 jam yang berhasil memukau para penggemarnya, Airen. Konser ini membawakan 17 lagu, di antaranya The Dreamers Dream, Wind, Slave, dan Losing My Mind.

Penampilan Grup K-Pop

Sebelum debat capres berlangsung, grup K-Pop lebih dahulu tampil di Istora Senayan dalam Allo Bank Festival. NCT Dream menjadi salah satu penampil dalam acara yang dilangsungkan di Istora Senayan pada 20 Mei 2022. Grup ini merasa senang bisa datang ke Jakarta yang disambut baik penggemarnya, NCTzen. NCT Dream tampil membawakan beberapa lagu populer, yaitu Ridin, Hello Future, dan Glitch Mode. Selain NCT Dream, acara Allo Bank Festival juga dimeriahkan Red Velvet.

