Cerita Penangkapan Tersangka Kasus Uang Palsu Rp 22 Miliar yang Kabur ke Atap Rumah Warga Srengseng

Rupiah Melemah di Awal Pekan, Level di Rp 15.708 per 1 Dolar AS

Pada akhir perdagangan awal pekan, Senin 24 Juni 2024 rupiah melemah 48 poin atau 0,31 persen menjadi Rp15.708 per dolar AS dari Rp15.660 per dolar AS