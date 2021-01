Hari ini, Bandara Soekarno-Hatta Buka Layanan Tes Covid-19 untuk Umum

TEMPO.CO, Tangerang- Pengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II, mulai hari ini, Ahad, 27 Desember 2020 membuka layanan rapid test antigen untuk umum. "Masyarakat umum bisa memanfaatkan layanan tes Covid-19 ini di Airport Health Center Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta," ujar Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi, Ahad, 27 Desember 2020.

Agus mengatakan Layanan tes Covid-19 bagi masyarakat umum ini tersedia untuk walk in service selama 24 jam dan drive thru service pada 08.00-20.00. Tarif untuk rapid test antigen Rp 200 ribu dan tes swab Rp 800 ribu.

Director of Commercial PT Angkasa Pura Solusi Yundriati Erdani mengatakan kapasitas per hari Airport Health Center Terminal 1 bagi masyarakat umum adalah 600-700 orang untuk tes dengan walk in service, dan 150 orang untuk tes dengan drive thru tes. “Sebelumnya, Airport Health Center hanya dipergunakan untuk calon penumpang pesawat yang memiliki tiket penerbangan," kata Yundriati.

Mulai hari ini, Bandara Soekarno-Hatta saat ini mengoperasikan 8 Airport Health Center untuk tes COVID-19 baik itu rapid test antigen mau pun tes swab untuk masyarakat umum.

Airport Health Center dioperasikan oleh mitra yang memiliki kompetensi yakni Kimia Farma dan Indofarma. Tujuannya untuk mendukung penerbangan sehat dan membantu calon penumpang pesawat memenuhi protokol kesehatan di tengah pandemi.

Pada 18-24 Desember 2020 yang bertepatan dengan angkutan Natal dan Tahun Baru 2020/2021, calon penumpang pesawat yang melakukan rapid test antigen di Airport Health Center Bandara Soekarno-Hatta mencapai sekitar 40 ribu calon penumpang.

Menurut Agus Haryadi, angka testing tergolong cukup tinggi, Hanya dalam tujuh hari sudah 40 ribu calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang menjalani tes. "Tes lancar dan sama sekali tidak mengganggu jadwal penerbangan."

Lancarnya tes Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta, kata Agus, setelah dilakukan distribusi pelaksanaan tes ke 8 titik layanan atau tidak terkonsentrasi hanya di titik-titik tertentu. Pendistribusian ini dapat dilakukan dengan adanya alternatif layanan yaitu pre-order service, drive thru service dan walk in service. "Operasional dan layanan Airport Health Center telah semakin mapan dan andal.”