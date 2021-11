Agar Tidak Salah Pilih, Kenali Berbagai Tipe Kos-kosan ini

TEMPO.CO, Jakarta – Kamar kos merupakan salah satu prioritas bagi para perantau sebab kamar kos ini menjadi tempat tinggal selama berada di kota rantau. Menjadi kebutuhan yang penting, pemilihan kamar kos harus diperhatikan agar tidak salah pilih hunian kos-kosan. Salah satunya, para perantau harus memahami tipe-tipe kos-kosan.

Kos-kosan merupakan hunian yang berbasis sewa dengan ragam harga, tipe, dan bentuk. Meskipun memiliki beragam tipe, tetapi setidaknya dua tipe kos-kosan berikut patut diketahui bagi para perantau untuk dapat menentukan jenis kos yang pas untuk dijadikan hunian.

Melansir dari berbagai sumber, setidaknya terdapat tiga jenis kos-kosan apabila dilihat dari tingkat harganya. Ketiga tipe kos tersebut yakni:

Kos Tipe A

Untuk tipe A, fasilitas kamar yang disediakan tergolong sederhana dan mendasar, yaitu lemari dan kasur. Namun, beberapa jenis kos-kosan ini menyewakan furniture tambahan, seperti meja belajar dan kursi. Jangkauan harga yang ditawarkan adalah berkisar Rp 500-Rp 850 ribuan, tergantung masing-masing daerah.

Kos Tipe B

Fasilitas untuk kos tipe B tergolong lebih lengkap, apabila dibandingkan dengan kos tipe A. Harga yang ditawarkan pun lebih mahal dari kos tipe A. Tipe kos ini menyediakan tambahan pada fasilitas kamar mandinya, seperti shower dan closet duduk. Setiap kamarnya juga disediakan token listrik pribadi. Beberapa kos-kosan Tipe B menyediakan dapur, ruang tamu, dan tempat parker yang dapat dipakai seluruh penghuni kos.

Kos Tipe C

Sementara itu, dapat dikatakan tipe kos C memiliki harga sewa yang lebih mahal dibandingan kos tipe A dan B. Setidaknya, para calon penghuni kos tipe C harus menyiapkan dana berkisar Rp 1,2 juta - Rp 1,5 juta, tergantung lokasinya. Harga yang lebih mahal ini sebanding dengan fasilitas yang disediakan karena lebih lengkap. Beberapa fasilitas yang ditawarkan, antara lain kamar mandi modern, lemari, meja belajar minimalis, dan AC.

NAOMY A. NUGRAHENI

