OK OCE Disindir Hanya Dipenuhi Pendaftar, Wagub Riza: Tidak Semua Harus Dimodali

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi kritik Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gembong Warsono soal program OK OCE yang berganti nama menjadi JakPreneur. Menurut Gembong, program tersebut hanya dipenuhi oleh pendaftar saja tanpa sampai ke akses pemodalan.

Menurut Riza Patria, program OK OCE memang dari awal tidak dirancang untuk memberikan akses pemodalan kepada seluruh anggotanya.

"Prinsipnya tidak semua harus dimodalin, mereka ada dengan modal sendiri, ada dengan patungan, dengan keluarga, dan kerabat, tidak semua modal didapat dari pihak ketiga dari perbankan," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 November 2021.

Wagub DKI itu menjelaskan, saat ini jumlah pendaftar OK OCE sudah mencapai 288 ribu. Angka itu diklaim Riza jauh lebih besar dari yang ditargetkan, yakni 200 ribu pendaftar dalam lima tahun. Namun, dari 288 ribu pendaftar, hanya 6.000 yang sampai pada tahap pemodalan.

"Mereka bisa survive. Jadi kelebihan UMKM mereka umumnya bisa survive dengan modal yang ada dimiliki, nanti terus berkembang," kata Riza.

Program One Kecamatan One Center for Enterpreneurship atau OK OCE merupakan salah satu andalan Anies Baswedan saat kampanye Pilkada DKI bersama Sandiaga Uno untuk membentuk 200 ribu entrepreneurs.

Pada tahun 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2018 yang mengatur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) atau lebih dikenal dengan nama OK OCE..

Dengan adanya Pergub OK OCE, maka saat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan pelatihan serta pendampingan terhadap peserta OK OCE sudah ada standardisasinya. Sebelum ada Pergub OK OCE, sudah ada Intruksi Gubernur Nomor 152 tahun 2017 yang mengatur soal pelatihan terhadap peserta OK OCE. Namun, Inggub tersebut tak secara rinci mengatur standardisasinya.

Hingga Pergub itu terbit, tertuang tujuh standar yang harus ada dalam OK OCE, yakni pendaftaran, pelatihan pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Ketujuh standar itu disingkat sebagai 7 langkah Pasti Akan Sukses atau 7 PAS.

