Minyak Goreng Langka, Polres Metro Jakarta Selatan Gelar Pasar Murah

Warga antre untuk membeli sembako murah termasuk minyak goreng di Kantor Kelurahan Cililitan, Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022. Selain minyak, pasar murah ini juga menjual beras Rp45 ribu hingga Rp55 ribu per lima kilogram, gula pasir Rp12 ribu per kilogram dan tepung terigu Rp8 ribu per kilogram. TEMPO/Tony Hartawan