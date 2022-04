Ada Street Race BSD, Jalan di Sekitar Lokasi Balapan Dibuat Contraflow

TEMPO.CO, Jakarta - Lalu lintas di sekitar lokasi balapan Street Race BSD akan dialihkan dan dibuat jalur contraflow atau lawan arah di sisi kanan jalan. Sebab, jalan yang ada di sisi kiri akan dibuat trek balapan.

"Kendaraan dari arah ICE BSD ke arah Vanya Park diarahkan ke lajur kanan yang contraflow," kata Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Dicky Dwi Priambudi Arief Sutarman saat dihubungi, Rabu 20 April 2022.

Menurut Dicky, pengalihan arus lalu lintas dan contraflow dilakukan pada hari ini sampai acara Street Race selesai, sementara kendaraan dari arah sebaliknya yakni Vanya Park ke arah ICE BSD akan masuk ke jalur contraflow sebelah kiri.

"Karena jalannya cukup lebar maka jalur sebelah kanan bisa dibuat dua lajur, sedangkan jalur kiri sebagai trek balapan Street Race BSD," ujarnya.

Untuk jalan Celong menuju ICE BSD, lanjut Dicky, pihaknya menutup jalan tersebut mulai besok sampai saat Street Race berlangsung hingga selesai.

Pantauan Tempo di jalan Gipti, BSD, Pagedangan, Tangerang Selatan tempat berlangsungnya Street Race BSD, para pekerja terlihat memasang berbagai penunjang seperti spanduk, pembatas antara trek dan penonton serta tenda besi.

Para pekerja juga terlihat memasang besi- besi untuk panggung, besi gapura untuk acara serta merapihkan water barier dan cone. Untuk masyarakat pengendara motor maupun mobil sudah tidak bisa melewati trek balap karena sudah ditutup oleh panitia.

Street Race BSD akan digelar pada 22 hingga 24 April 2022 di Jalan Gipti, BSD, Pagedangan. Dalam balapan tersebut selain drag race motor, penyelenggara juga menyediakan ajang drag race mobil.

Berikut adalah jadwal dan kelas Street Race BSD:

Jumat, 22 April 2022

All Bike Bebek 2-Tak

All Bike Bebek 4-Tak

All Bike Sport 2-Tak

All Bike Sport 4-Tak

All Bike Matic

Sabtu, 23 April 2022

All Bike Vespa 4-Tak

All Bike Sunmory

All Bike Moge (400cc up)

Minggu, 24 April 2022

All Cars sampai dengan 1.300cc

All Cars sampai dengan 1.500cc

All Cars sampai dengan 2.000cc

All Cars 3.000cc up

