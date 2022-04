Polisi Sebut Animo Pendaftar Street Race BSD Tinggi, Ada Balap Mobil Juga

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan mulai melakukan pemasangan water barrier di lokasi balap motor Street Race BSD di jalan Gipti, Pagedangan.

"Saat ini kita sudah memasang water barrier serta rambu lalu lintas untuk pengalihan arus di sekitar lokasi," kata Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Dicky Dwi Priambudi Arief Sutarman saat dihubungi, Senin 18 April 2022.

Menurut Dicky pemasangan rambu bertujuan agar pengendara bisa mencari jalan alternatif lain karena jalan tersebut akan ditutup untuk ajang balap motor Street Race BSD.

"H-3 kita sudah mulai melakukan rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar trek karena besoknya lokasi balapan akan dipasangi kelengkapan fasilitas balap seperti lampu start dan sebagainya," ujarnya.

Dicky mengatakan animo masyarakat untuk mengikuti Street Race BSD ini cukup tinggi, sampai dengan hari ini sudah 50 persen pendaftar baik peserta balap motor dan mobil. Ajang ini digelar oleh Polda Metro Jaya untuk mencegah balap liar di jalanan.

Satlantas Polres Tangerang Selatan memeriksa kondisi trek di jalan baru Gipti, BSD yang akan dijadikan tempat Street Race, Senin, 17 Januari 2022. Tempo/Muhammad Kurnianto

"Faktor keamanan dan keselamatan di dalam trek kami pasangi water barrier di sisi kiri dan kanan trek, di ujung trek juga kita pasangi ban bekas," kata Dicky.

Pendaftaran untuk Street Race BSD ini telah dibuka melalui tautan bit.ly/StreetRaceBSD. Pengumuman hasil pendaftaran dan mekanisme balapan akan disampai pada tanggal 21 April 2022.

Adapun para peserta yang mendaftar harus memastikan hari dan tanggal pendaftaran yang dipilih sesuai dengan kelas yang tersedia atau kelas yang diinginkan.

Kemudian tiket yang sudah dibeli tidak dapat dipindahtangankan atau dikembalikan. Lalu E-voucher yang diterima merupakan bukti pendaftaran street race yang sah dan E-voucher ini harus ditunjukkan saat registrasi ulang.

Berikut adalah jadwal dan kelas Street Race BSD:

Jumat, 22 April 2022

All Bike Bebek 2-Tak

All Bike Bebek 4-Tak

All Bike Sport 2-Tak

All Bike Sport 4-Tak

All Bike Matic

Sabtu, 23 April 2022

All Bike Vespa 4-Tak

All Bike Sunmory

All Bike Moge (400cc up)

Minggu, 24 April 2022

All Cars sampai dengan 1.300cc

All Cars sampai dengan 1.500cc

All Cars sampai dengan 2.000cc

All Cars 3.000cc up

Street Race BSD akan digelar pada 22 hingga 24 April 2022 di Jalan Gipti, BSD, Pagedangan. Dalam balapan tersebut selain drag race motor, penyelenggara juga menyediakan ajang drag race mobil.

MUHAMMAD KURNIANTO

