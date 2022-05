Terpopuler Metro: Polisi Marahi PKL di Puncak, Anies Ulang Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta dan sekitarnya sejak kemarin hingga hari ini, Ahad, 8 Mei 2022 menjadi terpopuler di kanal Metro Tempo.co. Mulai dari anggota polisi memarahi PKL di puncak hingga ulang tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Berikut 3 berita terpopuler kanal Metro Tempo.co:

1. Viral Pria Marahi PKL di Puncak, Kapolres Bogor: Anggota Polda Metro

Seorang yang diduga sebagai anggota polisi terlihat memarahi seorang pedagang kaki lima di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat pada musim libur lebaran ini. Peristiwa ini terekam dalam salah satu video yang kemudian viral di media sosial.

Dalam video itu, pria yang mengaku sebagai anggota itu memarahi pedagang saat dia hendak membeli air mineral. Pria itu kaget karena harga sebotol air mineral dipatok Rp 7.000 oleh pedagang kaki lima atau PKL tersebut.

Dia pun memarahi pedagang tersebut dengan mengatakan jangan getok harga terhadap pengunjung kawasan Puncak. "Aqua empat berapa. Kamu di Puncak ini, ke polisi aja kamu getok harga. Masa Aqua harganya Rp 7 ribu. Sini kamu," kata pria tersebut di dalam kendaraannya.

Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin membenarkan soal peristiwa yang ada dalam video viral tersebut. Dia menyebut jika pria yang mengendarai mobil itu merupakan seorang anggota polisi.

"Yang bersangkutan anggota Tahti (dari) PMJ (Polda Metro Jaya). Sudah diperiksa oleh Propam PMJ," kata Iman Imanuddin dikonfirmasi Tempo. Sabtu, 7 Mei 2022.

2. Terobos One Way di Puncak, Ambulans Berisi Wisatawan Ditilang Polisi

Polisi ternyata menangkap satu mobil ambulans lagi yang menerobos sistem satu arah di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Setelah diperiksa ternyata ambulans tersebut tak membawa pasien melainkan wisatawan yang hendak berlibur ke Puncak.

"Isinya pria dan wanita dewasa serta beberapa anak-anak," kata Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin di Bogor, Sabtu, 7 Mei 2022.

Iman mengungkapkan, ambulans tersebut menerobos sistem satu arah atau one way yang sedang diterapkan dari arah Puncak menuju Jakarta. Ambulans tersebut dengan memasang rotator melawan arah menuju Puncak yang saat itu sedang ditutup. "Itu kan membahayakan, kalau beradu gimana. Kemarin sudah kami tekankan, jika memang ada ambulans dan kondisinya emergency itu harus dikawal hingga tujuan," ujar dia.

Polisi kemudian menghentikan laju ambulans tersebut. Setelah diperiksa, ambulans yang berasal dari Ciracas, Jakarta Timur itu ternyata surat-suratnya juga sudah mati.

3. Anies Baswedan Ulang Tahun, Fadli Zon Unggah Foto Lawas Keduanya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berulang tahun yang ke-53 pada hari ini, Sabtu, 7 Mei 2022. Doa dan ucapan selamat kepadanya berdatangan dari berbagai kalangan.

Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, secara spesial mengunggah foto lawasnya bersama Anies. “Selamat milad Bro @aniesbaswedan. It’s not the years in your life but the life in your years that count. (Foto lawas 28 tahun lalu),” cuitnya.

Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Geisz Chalifah juga mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan. “Selamat Ulang Tahun Kawan, tetaplah Menjadi Anies Baswedan yang saya Kenal!,” katanya.

Sementara itu, di Twitter, banyak pula netizen yang mendoakan Anies Baswedan di hari ulang tahunnya ini agar bisa menjadi Presiden Republik Indonesia.

