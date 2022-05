Update Formula E Jakarta, Panitia: Bolanya di FEO Sekarang

TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Communication Formula E Jakarta Iman Sjafei membeberkan perkembangan terbaru perhelatan balap mobil listrik internasional itu. Acara itu akan digelar pada 4 Juni 2022 di Jakarta International E-Prix Circiut di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Menurut Iman, perkembangan terbaru saat ini sirkuit on the on track, pemasangan grand stand, pagar dan segala macam masih dilakukan. Dia juga menjelaskan untuk saat ini persiapannya sudah ada di tangan Formula E Operations (FEO), karena mereka punya alat dan tim khusus.

“Bolanya sekarang lagi di mereka. Kita sudah cek, mereka bilang masih on schedule banget gitu,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Rabu, 18 Mei 2022.

Mengenai persentase persiapan, Iman masih belum memberikan secara detail karena belum dapat informasi resmi dari pihak infrastruktur dan acara. Kemungkinan akan ada informasinya besok, Kamis, 19 Mei 2022, di konferensi pers resminya.

“Jadi mungkin besok, besok ada Ketua OSI, dari bagian infrastruktur, terus juga managing director sampai orang FEO-nya. Mungkin akan diperjelas di situ,” katanya.

Sebelumnya, Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko mengatakan kargo-kargo perlengkapan untuk balap mobil listrik sudah masuk ke Jakarta secara bertahap. Namun, Gunung belum menjelaskan di mana kargo-kargo perlengkapan itu diletakkan.

Selain itu, dia juga belum mengungkapkan sejak kapan kargo itu masuk ke Indonesia. "Kargo perlengkapan FEO sudah masuk secara bertahap," kata dia saat dihubungi, Senin, 16 Mei 2022.

Tiket Formula E dapat dibeli di Situs Jakarta E-Prix

Selain itu, tiket untuk menyaksikan ajang Formula E Jakarta juga sudah bisa dibeli mulai Ahad, 1 Mei 2022. Masyarakat yang ingin membeli tiket Formula E bisa mengakses situs resmi Jakarta E-Prix.

Harga tiket Formula E yang dijual oleh panitia berbeda-beda tergantung kategori yang dipilih. Panitia menyediakan empat tipe kategori, yakni Ancol Festival, Circuit Festival, Grandstand, dan yang paling mahal kelas VIP dan VVIP.

Harga tiket yang paling murah adalah untuk kategori Ancol Festival, yakni Rp 250 ribu. Sedangkan untuk kategori Circuit Festival Rp 450 ribu, Grandstand Rp 750 ribu, dan VIP serta VVIP antara Rp 2 juta dan Rp 10 juta, tergantung fasilitas yang ditawarkan.

Harga tiket Formula E tersebut belum termasuk pajak sebesar 15 persen. Hingga saat ini masih belum diketahui berapa banyak tiket yang sudah dijual.

